Гвардиола – о матче с «Арсеналом»: «Сложно обыгрывать такие команды дважды подряд» 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:0).

«Сложно обыгрывать такие команды, как «Арсенал» дважды подряд. Мы сделали это в сложных условиях. «Арсенал» умеет создавать моменты из ничего. Мы не очень хорошо начали второй тайм, но сложно оставаться сконцентрированными через четыре дня после победы в финале Кубка лиги.

Мы создали достаточно моментов. Мы сделали свою работу, это важно, потому что нам предстоят сложные матчи против «Челси», «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Важно было сохранить преимущество в 16 очков», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице с 75-ю очками. У ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» 59 очков.