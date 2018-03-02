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    Гвардиола – о матче с «Арсеналом»: «Сложно обыгрывать такие команды дважды подряд» 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:0).

    «Сложно обыгрывать такие команды, как «Арсенал» дважды подряд. Мы сделали это в сложных условиях. «Арсенал» умеет создавать моменты из ничего. Мы не очень хорошо начали второй тайм, но сложно оставаться сконцентрированными через четыре дня после победы в финале Кубка лиги.

    Мы создали достаточно моментов. Мы сделали свою работу, это важно, потому что нам предстоят сложные матчи против «Челси», «Эвертона», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Важно было сохранить преимущество в 16 очков», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице с 75-ю очками. У ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» 59 очков.

    Источник: BBC

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    02.03.2018 01:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 11:59

      Арсенал не смог ничего противопоставить грамотной игре лидера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 2 марта 2018, 10:27

      К сожалению, Арсенал стал играть слишком предсказуемо. Не заметил больших сложностей для горожан, которые создал Арсенал в атаке(((

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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 01:50

      С победой!!!

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