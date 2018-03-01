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  • Ребров: «Тренер «Крыльев Советов» назвал нас трусами? Это человек с большим сердцем и совсем не «редиска»

Ребров: «Тренер «Крыльев Советов» назвал нас трусами? Это человек с большим сердцем и совсем не «редиска»

1 марта 2018, 13:06
19

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал слова тренера вратарей «Крыльев Советов» после отмены матча в Самаре. Анатолий Рожков назвал игроков красно-белых трусами.

«Два вратаря, давно знакомых друг с другом идут и шутят, подкалывают друг друга, смеются над чем-то между собой. Рядом идет милый парень и все это снимает на телефон, затем (как модно стало нынче) выкидывает в интернет...

Люди реагируют так, будто это сказано громко и на весь мир. Толя Рожков – он не такой! Викторович хоть и большой с виду человек, но с большим сердцем и прекрасным чувством такта.

Так что, братья, Викторович совсем не «редиска», как многие подумали. Миру мир», – написал Ребров в инстаграме.

Сообщалось, что перенесенный матч может состояться в апреле.

Источник: Instagram
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак Ребров Артем
Комментарии (19)
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Боцман59rus
1519900480
Миру мир -Спартаку Селихова)))... РАССЛАБЛЕННЫЙ и ДОБРОДУШНЫЙ вратарь шутник -Враг команде, до бразилии нам далеко, чтоб забивать на один больше
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Полная Канистра
1519901112
редиска ещё не поспела
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polyshuk23
1519902190
Вы были и будете трусами :))
Ответить
zigbert
1519904493
Если все это всплыло наверх,трудно будет разубедить в обратном.
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ROSTOV SUPER
1519906290
Спросите у наших чудо - футболеров сколько у них в контрактах оговорена сумма страховки на предмет травмы ? Хватит уже из них делать неприкасаемых дюймовочек !
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Spartak №1
1519907870
ну сыграет спатрак с крылышками... пятерочку заштампует... и что потом.... а то у всех языки расчесались... потом уже начнут мол тогда бы обыграли... хватит уже разную херню нести....
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Sanek85
1519910788
Свинота хитрые трусливые конченые пи....сы!!!!!
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OfaZavr
1519917677
нечего его выгораживать, пусть отвечает за свои слова и получит свою порцию осуждений.
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BAIv
1519917974
как я понял он сам шел с Рожковым и это был прикол не для третьих лиц.
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ЗЖМ
1519971905
И всё равно см сфуфлил... все сыграли, никто не ныл...
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