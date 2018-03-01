Ребров: «Тренер «Крыльев Советов» назвал нас трусами? Это человек с большим сердцем и совсем не «редиска»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал слова тренера вратарей «Крыльев Советов» после отмены матча в Самаре. Анатолий Рожков назвал игроков красно-белых трусами.

«Два вратаря, давно знакомых друг с другом идут и шутят, подкалывают друг друга, смеются над чем-то между собой. Рядом идет милый парень и все это снимает на телефон, затем (как модно стало нынче) выкидывает в интернет...

Люди реагируют так, будто это сказано громко и на весь мир. Толя Рожков – он не такой! Викторович хоть и большой с виду человек, но с большим сердцем и прекрасным чувством такта.

Так что, братья, Викторович совсем не «редиска», как многие подумали. Миру мир», – написал Ребров в инстаграме.

Сообщалось, что перенесенный матч может состояться в апреле.