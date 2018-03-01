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    Ребров: «Тренер «Крыльев Советов» назвал нас трусами? Это человек с большим сердцем и совсем не «редиска»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал слова тренера вратарей «Крыльев Советов» после отмены матча в Самаре. Анатолий Рожков назвал игроков красно-белых трусами.

    «Два вратаря, давно знакомых друг с другом идут и шутят, подкалывают друг друга, смеются над чем-то между собой. Рядом идет милый парень и все это снимает на телефон, затем (как модно стало нынче) выкидывает в интернет...

    Люди реагируют так, будто это сказано громко и на весь мир. Толя Рожков – он не такой! Викторович хоть и большой с виду человек, но с большим сердцем и прекрасным чувством такта.

    Так что, братья, Викторович совсем не «редиска», как многие подумали. Миру мир», – написал Ребров в инстаграме.

    Сообщалось, что перенесенный матч может состояться в апреле.

    Источник: Instagram

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    01.03.2018 13:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 2 марта 2018, 09:25

      И всё равно см сфуфлил... все сыграли, никто не ныл...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 марта 2018, 18:26

      как я понял он сам шел с Рожковым и это был прикол не для третьих лиц.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:21

      нечего его выгораживать, пусть отвечает за свои слова и получит свою порцию осуждений.

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 1 марта 2018, 16:26

      Свинота хитрые трусливые конченые пи....сы!!!!!

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 1 марта 2018, 15:37

      ну сыграет спатрак с крылышками... пятерочку заштампует... и что потом.... а то у всех языки расчесались... потом уже начнут мол тогда бы обыграли... хватит уже разную херню нести....

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 1 марта 2018, 15:11

      Спросите у наших чудо - футболеров сколько у них в контрактах оговорена сумма страховки на предмет травмы ? Хватит уже из них делать неприкасаемых дюймовочек !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Symbol 1 марта 2018, 15:11

      Ребову вместе с женой нужно в инстаграмме и сидеть, может хоть тут толк выйдет.

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 марта 2018, 14:56

      Клубы которые сыграли в лютый мороз, не ставят перед собой больших задач, видно им наплевать на своих футболистов! А нам надо биться за первое место, у нас и так травмированных много, по этому не стоит обращать внимание на такие высказывания!

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Опорник84 1 марта 2018, 15:02

      А тогда вообще надо не играть в футбол. Пришли, поплакались, показали балет и - ушли. А то вдруг ножку ушибут, а им ещё играть с кем-то.

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Sviro 1 марта 2018, 15:14

      Ещё могут случайно и целочку сломать !

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:41

      Если все это всплыло наверх,трудно будет разубедить в обратном.

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 1 марта 2018, 14:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы были и будете трусами :))

      -6
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