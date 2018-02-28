Главные новости дня. Тренер сборной Ирана считает, что Россия может выиграть ЧМ-2018, кубковый матч «Спартака» перенесен на весну

Кейруш не исключает, что сборная России может выиграть чемпионат мира.

Стадион «Екатеринбург Арена» введен в эксплуатацию.

Левандовски – новая трансферная цель «Реала» вместо Кейна.

Ван Гаал считает, что Моуринью неуважительно отнесся к Швайнштайгеру.

Неймар и «ПСЖ» не могут договориться об операции футболиста.

Россия может стать первой страной, где в футболе будут введены параметры по температуре.

Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» не состоялся из-за погоды.

Тренер «Крыльев Советов» обозвал спартаковцев трусами.

«Рубин» объявил о переходе румынского полузащитника.

«Локомотив» планирует создать женскую команду.