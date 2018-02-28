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  • Главные новости дня. Тренер сборной Ирана считает, что Россия может выиграть ЧМ-2018, кубковый матч «Спартака» перенесен на весну

Главные новости дня. Тренер сборной Ирана считает, что Россия может выиграть ЧМ-2018, кубковый матч «Спартака» перенесен на весну

28 февраля 2018, 20:53
4

Кейруш не исключает, что сборная России может выиграть чемпионат мира.

Стадион «Екатеринбург Арена» введен в эксплуатацию.

Левандовски – новая трансферная цель «Реала» вместо Кейна.

Ван Гаал считает, что Моуринью неуважительно отнесся к Швайнштайгеру.

Неймар и «ПСЖ» не могут договориться об операции футболиста.

Россия может стать первой страной, где в футболе будут введены параметры по температуре.

Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» не состоялся из-за погоды.

Тренер «Крыльев Советов» обозвал спартаковцев трусами.

«Рубин» объявил о переходе румынского полузащитника.

«Локомотив» планирует создать женскую команду.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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a-rakhmatov
1519842867
Иранцы нас везде и во всем поддерживают...)))
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MU_Fan#1
1519845318
Тренер Ирана: ""Если никто не приедет, то Россия может выиграть ЧМ 2018"
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vitvik
1519862266
Кубковый матч Крыльев, достаточно на один день перенести - это уже на весну. Зиму и весну разделяет одна полночь - щель во времени, которая ни сколько времени не длится. Станет ли теплее после этого мгновения?
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igormaddog
1519876839
Помнит ли кто фильм "Матч состоится в любую погоду,или смерть в штрафной площадке"так вот это детектив!Но я про погоду!Ссыкануло Мясо играть вот и всё!!!
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