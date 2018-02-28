Главные новости дня. Тренер сборной Ирана считает, что Россия может выиграть ЧМ-2018, кубковый матч «Спартака» перенесен на весну

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Стадион «Екатеринбург Арена» введен в эксплуатацию.
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Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» не состоялся из-за погоды.
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Источник: Бомбардир.ру