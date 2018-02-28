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«Екатеринбург Арена» введена в эксплуатацию

28 февраля 2018, 10:53
16

Обновленный стадион «Екатеринбург Арена», реконструкция которого прошла в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, введен в эксплуатацию. Сейчас на объекте идет подготовка к тестовым матчам, ближайший из них состоится 1 апреля.

«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе», – говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира его вместимость составит 35 тысяч мест, а после турнира будет сокращена до 23 тысяч мест.

В рамках предстоящего чемпионата мира на стадионе пройдут четыре матча:

15 июня. Группа A. Египет – Уругвай

21 июня. Группа C. Франция – Перу

24 июня. Группа H. Япония – Сенегал

27 июня. Группа F. Мексика – Швеция

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Урал
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1519804456
Ну теперь и выпить можно. Тост-За екатеринерг-Арену
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серега кашин
1519804976
молодцы
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insider_retro
1519805204
Наверняка, как всегда с проблемами, воровством и головотяпством, но создали великолепное спортивное сооружение! Это на годы вперёд, это для людей!!
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vladimir-7
1519805374
Зачем сокращать количество мест на стадионе с 35 тыс. во время проведения турнира, до 23 тыс. после? Или ломать не делать! При этом есть возможность украсть деньжат, ведь уже следить никто не будет, как при строительстве.
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OfaZavr
1519806724
Отлично! удачной работы новой арене!
Ответить
Патронташ
1519809535
Бакланы уже пикируют над ареной?
Ответить
zigbert
1519809972
На новой арене ждем хорошего футбола.
Ответить
alex kidn
1519817252
Есть ещё один новый стадион!
Ответить
mishavandit
1519819733
Поздравляем Екатеринбург
Ответить
84aivengo
1519976330
стадион стадионом.... кто потом его обслуживать будет и кто будет играть ?
Ответить
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