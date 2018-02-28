«Екатеринбург Арена» введена в эксплуатацию

Обновленный стадион «Екатеринбург Арена», реконструкция которого прошла в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, введен в эксплуатацию. Сейчас на объекте идет подготовка к тестовым матчам, ближайший из них состоится 1 апреля.

«Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение, которое подтверждает возможность организации матчей и приема зрителей в спорткомплексе», – говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира его вместимость составит 35 тысяч мест, а после турнира будет сокращена до 23 тысяч мест.

В рамках предстоящего чемпионата мира на стадионе пройдут четыре матча:

15 июня. Группа A. Египет – Уругвай

21 июня. Группа C. Франция – Перу

24 июня. Группа H. Япония – Сенегал

27 июня. Группа F. Мексика – Швеция