The Independent: «Реал» отказался от покупки Кейна и переключился на Левандовского

Трансфер нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Реал» может не состояться, сообщает The Independent.
По информации источника, президент сливочных Флорентино Перес рассчитывает отказаться от трансфера из-за финансовых требований 24-летнего англичанина.
Мадридский клуб планирует купить на позицию нападающего Роберта Левандовского, выступающего за «Баварию». На футболиста также претендует «Челси».
Кейн в текущем сезоне забил 35 голов и отдал три результативные передачи в 36 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.
Статистика 29-летнего игрока сборной Польши – 29 мячей и четыре голевых паса в 34 встречах всех турниров на клубном уровне. Его оценивают в 80 миллионов.
Источник: Independent.co.uk