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  • The Independent: «Реал» отказался от покупки Кейна и переключился на Левандовского

The Independent: «Реал» отказался от покупки Кейна и переключился на Левандовского

28 февраля 2018, 12:50
17

Трансфер нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Реал» может не состояться, сообщает The Independent.

По информации источника, президент сливочных Флорентино Перес рассчитывает отказаться от трансфера из-за финансовых требований 24-летнего англичанина.

Мадридский клуб планирует купить на позицию нападающего Роберта Левандовского, выступающего за «Баварию». На футболиста также претендует «Челси».

Кейн в текущем сезоне забил 35 голов и отдал три результативные передачи в 36 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

Статистика 29-летнего игрока сборной Польши – 29 мячей и четыре голевых паса в 34 встречах всех турниров на клубном уровне. Его оценивают в 80 миллионов.

Источник: Independent.co.uk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Реал Бавария Тоттенхэм Левандовски Роберт Кейн Гарри
Комментарии (17)
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Татарин за ЦСКА
1519811743
29 лет и 24 года.Зачем ещё один "пенсионер" в Реал???Перес,очнись!!!
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alexis02lion
1519812204
Да неужели Реал решил кого подешевле купить. Значит поклонникам шпорам можно выдохнуть на их лидера мало кто может насобирать денег, а ПСЖ уж точно не рискнёт. А Бавария шерстит внутренний рынок как всегда и ослабляет конкурентов, так что для них не потеря, заодно место для Вагнера расчистится.
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Михаил Шевченко
1519812980
До лета еще столько всего изменится...
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серега кашин
1519814290
по моему в реале никогда не скупились и сомневаюсь что это правда
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Вомбат
1519818115
Хоть Роберт стоит на 40 млн евро дешевле, он, на мой взгляд, сильней Кейна. Да, Кейн имеет голевое чутье не хуже, чем Роберт но когда отходи глубже, он не так тонко понимает игру. Ну а забивает Харри больше только потому, что Тотнхэм последние пару лет лучше играет в атаке, чем Бавария. Именно Левандовский будет для Реала усилением, если уйдет Роналду, а Кейн в Реале будет вторым - даже не Бэйлом, а вторым Бензема. Конечно, как человек, Левандовский, скорее всего, плохой, а Кейн - симпатичный парень, но кого это в данном случае волнует?
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овертайм
1519818720
29 летний напад? хз хз)
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andrej-lucevich
1519820261
Левандовски - не склоняется!!!
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zigbert
1519824285
Если уж Реал хочет кого то приобрести,он сделает это.Вероятно существуют некие подводные камни,о которых руководство пока умалчивает.
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DeStar
1519824520
Толку блин.. пару лет поиграет и свободен? да хоть за 100 перейдет. только через пару лет нужно будет все-равно выкладывать 100-200 , так не лучше ли сразу молодого кейна взять.
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Schicko
1520324257
Для Реала есть две опции: 1) Роналду остается. Тогда нужно брать Леву из этой пары. Ну или еще лучше попробвать добить все-таки Мбаппе. 2) Роналду уходит. Тогда нужно перестраивать всю команду, и тут можно брать Кейна и строить команду под него. Или перестраивать команду вообще по-другому как-то, потому что в контратакующий футбол без КР Реал играть не сможет нормально. Например, придумать позиционную атаку с двумя вингерами (а не инсайдами) (Кроос - Каземиро - Модрич + Асенсио-Кейн-Мата/Стерлинг) , или строить сверхбойцовский центр поля с двумя напами (Каземиро-Вератти-Кроос-Модрич + Кейн - Гризман) или еще как-то. или выстроить классическую схему 4-4-2 (Асенсио - Кроос - Модрич - Иско/Мата/Стерлинг + Кейн - Мбаппе), но тогда нужно отказываться от игры крайними защитниками в атаке, а это главная сила в Реале... Есть, конечно, еще вариант заменить КР по позиции - взять Неймара. В целом, я думаю, что даже если КР уйдет, глобальных изменений не будет - Бэйл и бревно в атаке останутся, налево кого-нибудь возьмут (либо Неймара, либо Азара). И Реал все протеряет в следующем сезоне... К сожалению...
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