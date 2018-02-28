Гари Невилл: «Де Хеа – единственный игрок мирового уровня в «МЮ»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нынешнем составе клуба.

«Де Хеа – единственный игрок мирового уровня в команде.

Можно было бы отнести в этот список Алексиса Санчеса, но в «МЮ» он еще не показал свой класс. Да, последние пять-шесть лет он действительно выступает на уровне, сопоставимом с мировым», – сказал англичанин.

27-летний испанец Де Хеа был признан лучшим игроком прошлой недели в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что руководство клуба не намерено продавать испанца дешевле, чем за 100 миллионов евро.