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  • Гендиректор «Крыльев Советов»: «Матч со «Спартаком» состоится. Я это гарантирую»

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Матч со «Спартаком» состоится. Я это гарантирую»

28 февраля 2018, 12:32
23

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сказал, что матч его клуба против «Спартака» в Кубке России состоится.

«На предматчевом совещании принято решение о том, что игра состоится. Я это гарантирую.

Отмена игры при температуре -15 градусов и отказе одной из команд? Это есть в рекомендации ФИФА, но все будет определяться на месте.

Понятно, что все здравые люди, и, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится. Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются. Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку», – сказал представитель.

Начало встречи в Самаре запланировано на 17:30 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (23)
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Татарин за ЦСКА
1519810992
Ну слава Богу,востаржествовал здравый смысл.Ждём игру и болеем!!!
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Чикомас
1519811248
Составителей календаря игр -на трибуну. И не в ВИП-ложу. Пусть посидят, поболеют...А в перерыве-на поле, вместо девочек из поддержки. Может поймут чего...
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Obojaemiy
1519811637
одни бакланы сидят календарь составляют. Ну ведь ежу понятно что в это время в перьми ,Хабаровске ,самаре будет капец в феврале. Ну сделайте вы матчи в южных городах! Сегодня например в сочи +15!!!!
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Басмачи
1519812498
любом погоде надо играть
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серега кашин
1519814343
в наше время ни в чем не надо быть уверенным на 100%
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тётя ASYA
1519815057
че Богом себя возомнил ?! гарантирует он
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momwig_
1519815472
Сам с собой пойдет играть?
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anatolich72
1519815841
В Самаре сейчас -15, что к вечеру потепление ожидается? Пусть свою семью на трибуны посадит идиот.
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anatolich72
1519820628
ген .директор не сдержал слово температура-16 тех поражение хозяевам поля, за лживые обещания.
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тётя ASYA
1519828751
проотвечался гарант сЬанный
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