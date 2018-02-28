Гендиректор «Крыльев Советов»: «Матч со «Спартаком» состоится. Я это гарантирую»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сказал, что матч его клуба против «Спартака» в Кубке России состоится.

«На предматчевом совещании принято решение о том, что игра состоится. Я это гарантирую.

Отмена игры при температуре -15 градусов и отказе одной из команд? Это есть в рекомендации ФИФА, но все будет определяться на месте.

Понятно, что все здравые люди, и, если будет угроза здоровью футболистов, игра не состоится. Совещание прошло, кассы открыты, билеты продаются. Для болельщиков проход будет открыт за час до игры. Трибуны вычищены, песком посыпаны, на поле делают разметку», – сказал представитель.

Начало встречи в Самаре запланировано на 17:30 по московскому времени.