Черчесов не хочет переходить на игру в четыре защитника

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем визите на сбор «Спартака». Там он встретился со всеми футболистами, которые вызываются в национальную команду, а также с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Пообщался со всеми. Разве что Комбарова не было, поэтому по телефону с ним беседовал. Я давно запланировал этот визит. Пообщался с Массимо Каррерой, с игроками. Все-таки «Спартак» уже провел две встречи в этом году, есть пища для разговора.

– Джикии не было?

– Нет. С ним уже раза три общались. Кстати, с Васиным два раза разговаривал, а после операции еще пока не звонил ему.

– Есть ли шанс, что Васин и Джикия восстановятся к чемпионату мира?

– Они тоже читают прессу, поэтому они получили просьбу, переходящую в задание, об этом не думать, отключиться от всех разговоров, дат, дней. Не надо ничего форсировать, все идет своим чередом, а мы общаемся с медицинским штабом. Наша задача – не посыпать соль на рану и оставить их пока в покое, чтобы они сконцентрировались на своих болячках.

– Каков риск, что они пропустят чемпионат мира?

– Он большой. Больше шансов, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.

– В связи с травмами Джикии и Васина вы можете поменять схему?

– Все мы знаем историю. С четырьмя защитникам особых успехов мы не добились. Почти половина команд Премьер-лиги играет в три центральных защитника, и мы должны это учитывать. При этом на сборах ЦСКА в некоторых матчах играл в четыре защитника, а «Ахмат» и «Ростов» уже перестроились на эту схему. В этом плане мы стараемся быть гибкими.