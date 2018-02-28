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Черчесов не хочет переходить на игру в четыре защитника

28 февраля 2018, 06:52
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем визите на сбор «Спартака». Там он встретился со всеми футболистами, которые вызываются в национальную команду, а также с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

– Пообщался со всеми. Разве что Комбарова не было, поэтому по телефону с ним беседовал. Я давно запланировал этот визит. Пообщался с Массимо Каррерой, с игроками. Все-таки «Спартак» уже провел две встречи в этом году, есть пища для разговора.

– Джикии не было?

– Нет. С ним уже раза три общались. Кстати, с Васиным два раза разговаривал, а после операции еще пока не звонил ему.

– Есть ли шанс, что Васин и Джикия восстановятся к чемпионату мира?

– Они тоже читают прессу, поэтому они получили просьбу, переходящую в задание, об этом не думать, отключиться от всех разговоров, дат, дней. Не надо ничего форсировать, все идет своим чередом, а мы общаемся с медицинским штабом. Наша задача – не посыпать соль на рану и оставить их пока в покое, чтобы они сконцентрировались на своих болячках.

– Каков риск, что они пропустят чемпионат мира?

– Он большой. Больше шансов, что они не попадут на чемпионат мира, чем попадут. Будем следить за тем, как они восстанавливаются. Естественно, нам никто не отменял задачу строить команду к чемпионату мира. Будем продолжать делать свою работу.

– В связи с травмами Джикии и Васина вы можете поменять схему?

– Все мы знаем историю. С четырьмя защитникам особых успехов мы не добились. Почти половина команд Премьер-лиги играет в три центральных защитника, и мы должны это учитывать. При этом на сборах ЦСКА в некоторых матчах играл в четыре защитника, а «Ахмат» и «Ростов» уже перестроились на эту схему. В этом плане мы стараемся быть гибкими.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Спартак Васин Виктор Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1519794089
Потому что их нет))))
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vladimir-7
1519799548
Гибкий Черчес, а кого ты поставишь вместо Джикии и Васина, где альтер- нативные защитники, которые смогут их заменить??? Болтун, такой же, ка и Мудко. Два мудреца, из одного ларца. Занять тёплое место, получать отличные деньги и ничего не делать, вот их цель была и есть.
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Челнинец
1519800925
какие три защитника, опять буду прижиматься к воротам и пропускать позорные голы, нужно играть в атакующий футбол
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