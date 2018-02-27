«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за хавбека «Реала Сосьедад» Одриосолу

Защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что скаут манкунианцев просматривал 22-летнего игрока в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Зальцбургом».

Баскский клуб оценивает испанца в 18 миллионов фунтов стерлингов. На игрока также претендуют «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Одриосола провел 31 встречу, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «Реалом Сосьедад» рассчитан до июня 2022 года.