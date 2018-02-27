«Ювентус» готов заплатить 200 миллионов «Лацио» за Милинковича-Савича

«Ювентус» намерен предложить «Лацио» рекордную для итальянского футбола сумму за полузащитника Сергея Милинковича-Савича. Туринский клуб готов заплатить за трансфер 23-летнего игрока 180 миллионов евро плюс еще 20 миллионов в виде бонусов.

В услугах серба также заинтересованы «ПСЖ» и «Реал», однако они, по информации источника, не будут соревноваться со «старой синьорой» на таких условиях.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич провел 33 матча, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.