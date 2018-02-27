Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»

Нападающий «Мариехамн» Алексей Кангасколкка рассказал о том, как он оказался в Финляндии, куда он перебрался из Выборга с семьей в 1995 году. Футболист, у которого двойное гражданство, побывал на просмотре в ведущих европейских клубах, а также – в «Спартаке».

– В 1995 году, когда вам было семь лет, ваша семья переехала из Выборга в Финляндию. Почувствовали разницу между странами?

– Я был ребенком, многое сейчас и не вспомнить. Но точно поразили инфраструктура и чистота финских городов.

– Проблем в финской школе не возникало?

– Были только из-за незнания языка. Хотя в восточной Финляндии, где мы жили, русских недолюбливали. Даже не именно русских, а вообще любых эмигрантов. Это в Швеции их всегда было много и в семидесятые, и сейчас. А в Финляндии приезжие в большом количестве появились только в девяностые.

– Когда вы были юниором, ездили на просмотр в «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Спартак». Что больше всего запомнилось?

– Я хорошо проявлял себя в юношеских сборных Финляндии, поэтому приглашали на просмотры. В «Юнайтед» все было организовано на сумасшедшем уровне: шикарная база, десять футбольных полей, столовая. Все команды, которые там тренировались, жили вместе. Когда я был там в 2004 году, основная команда уехала в турне по Америке, и на базе жили только те, кто участвовал в чемпионате Европы. Руни, Роналду, Нистелрой тренировались вместе с нами, пацанами! Руд сломал молодому парню ногу в подкате за то, что тот против него жестко сыграл. Это было на глазах у всех, но голландца, насколько знаю, клуб даже не наказал. В «Интере» я был трижды, мне даже предложили подписать полугодовой контракт с юношеской командой. А в «Спартак» приезжал в 18 лет. Помню, там сказали, что меня могут забрать в российскую армию.

– У вас двойное гражданство, раз вас чуть не забрали в армию?

– Да. Надо было поменять российский паспорт, а, чтобы его оформить, необходим визит в военкомат. Меня предупреждали, что заберут в армию, если я там появлюсь. И я не пошел, провел две недели в «Спартаке». Потом сидел в Выборге и ждал, пока родители сделают документы на выезд. Вскоре уехал обратно в Финляндию – нужно было тренироваться. Я уже подписал свой первый профессиональный контракт с «МюПа». Сейчас этот клуб обанкротился.

– Вас считают легендой «Мариехамна»: за шесть сезонов более двухсот матчей, 40 голов.

– Да, тут я нашел свою жену, свой клуб и свой дом. А прошлым летом здесь родился сын Максим.