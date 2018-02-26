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  • Фернандеш сообщил, что скоро начнет переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Фернандеш сообщил, что скоро начнет переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

26 февраля 2018, 15:00
9

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил, что в скором времени приступит к переговорам с руководством клуба относительно продления контракта, который истекает летом 2019 года.

«Насколько я был близок к переходу в «Интер» нынешней зимой? Миланцы проявляли интерес, но «Локомотив» меня не отпустил. Я всем доволен, готов помочь команде в борьбе за чемпионство.

Возможен ли переезд в Милан в конце сезона? Мы уже обсуждали с «Локомотивом» продление контракта, скоро начнем переговоры. Решили, что для начала нужно сыграть с «Ниццей» и «Спартаком». А потом мы поговорим», – сказал Фернандеш.

В текущем сезоне 32-летний португалец провел 30 матчей, записав в свой актив 12 голов и шесть результативных передач.

Источник: A Bola
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (9)
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Tolegeniskakov
1519646729
Лучший!!!
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Сильвербой
1519646782
Локо повезло что у них есть такой игрок! Смородская идиотка хотела его выгнать!!!
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Masteralex
1519647646
правильно, продлить контракт на подольше и продать подороже :) и все в плюсе, и игрок и клуб
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DOCTOR PENALTY
1519648586
Геркус! Лови момент! От Питера до Москвы по железной дороге всего ничего, не просри.
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bumer_moscow
1519648978
надо оставлять
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OfaZavr
1519659155
и это будет правильно, такими игроками не разбрасываются.
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XaXatyn
1519659982
Очень хорошая новость , надо продлевать .
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zigbert
1519665852
Локомотиву нужно приложить все доступные средства что бы Фернандеш остался.
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