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    Фернандеш сообщил, что скоро начнет переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил, что в скором времени приступит к переговорам с руководством клуба относительно продления контракта, который истекает летом 2019 года.

    «Насколько я был близок к переходу в «Интер» нынешней зимой? Миланцы проявляли интерес, но «Локомотив» меня не отпустил. Я всем доволен, готов помочь команде в борьбе за чемпионство.

    Возможен ли переезд в Милан в конце сезона? Мы уже обсуждали с «Локомотивом» продление контракта, скоро начнем переговоры. Решили, что для начала нужно сыграть с «Ниццей» и «Спартаком». А потом мы поговорим», – сказал Фернандеш.

    В текущем сезоне 32-летний португалец провел 30 матчей, записав в свой актив 12 голов и шесть результативных передач.

    Источник: A Bola

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    26.02.2018 15:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 20:24

      Локомотиву нужно приложить все доступные средства что бы Фернандеш остался.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 26 февраля 2018, 18:46

      Очень хорошая новость , надо продлевать .

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 18:32

      и это будет правильно, такими игроками не разбрасываются.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 февраля 2018, 15:42

      надо оставлять

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > bumer_moscow 26 февраля 2018, 17:10

      однозначно!!!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 15:36

      Геркус! Лови момент! От Питера до Москвы по железной дороге всего ничего, не просри.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 26 февраля 2018, 15:20

      правильно, продлить контракт на подольше и продать подороже :) и все в плюсе, и игрок и клуб

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 февраля 2018, 15:06

      Локо повезло что у них есть такой игрок! Смородская идиотка хотела его выгнать!!!

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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 26 февраля 2018, 15:05

      Лучший!!!

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