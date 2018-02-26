Фернандеш сообщил, что скоро начнет переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил, что в скором времени приступит к переговорам с руководством клуба относительно продления контракта, который истекает летом 2019 года.

«Насколько я был близок к переходу в «Интер» нынешней зимой? Миланцы проявляли интерес, но «Локомотив» меня не отпустил. Я всем доволен, готов помочь команде в борьбе за чемпионство.

Возможен ли переезд в Милан в конце сезона? Мы уже обсуждали с «Локомотивом» продление контракта, скоро начнем переговоры. Решили, что для начала нужно сыграть с «Ниццей» и «Спартаком». А потом мы поговорим», – сказал Фернандеш.

В текущем сезоне 32-летний португалец провел 30 матчей, записав в свой актив 12 голов и шесть результативных передач.