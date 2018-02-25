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    Конте: «Пять команд борются за три места в Лиге чемпионов. Это непросто»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Мы боремся за место в Лиге чемпионов, и это непросто. Пять команд борются за три места. Мы уважаем «Юнайтед», это одна из лучших команд в мире с отличными игроками.

    Конечно, мы хотим провести хороший матч и попытаться выиграть, но будет непросто. На «Олд Траффорд» играть сложно», – сказал Конте.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня в Манчестере. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 17:05 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    25.02.2018 13:26
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