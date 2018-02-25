Рафинья: «Я намерен остаться в «Интере»

Полузащитник «Интера» Рафинья сказал, что хочет остаться в миланском клубе после окончания сезона.

«Месси, Суарес и другие говорили мне, что я перехожу в клуб с большой историей. Я влюбился в «Сан Сиро», когда увидел его. Это уникальный стадион.

Я бы хотел остаться в «Интере» на следующий сезон. Я вижу себя здесь. Я пришел сюда не просто восстановиться, набрать форму после травмы, а потом вернуться в «Барселону». Я намерен остаться. Но мое будущее зависит от решения «Интера», – сказал Рафинья.

Напомним, что Рафинья перешел в «Интер» из «Барселоны» на правах аренды до конца этого сезона. У миланского клуба есть право выкупа игрока за 35 миллионов евро.