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    Рафинья: «Я намерен остаться в «Интере»

    Полузащитник «Интера» Рафинья сказал, что хочет остаться в миланском клубе после окончания сезона.

    «Месси, Суарес и другие говорили мне, что я перехожу в клуб с большой историей. Я влюбился в «Сан Сиро», когда увидел его. Это уникальный стадион.

    Я бы хотел остаться в «Интере» на следующий сезон. Я вижу себя здесь. Я пришел сюда не просто восстановиться, набрать форму после травмы, а потом вернуться в «Барселону». Я намерен остаться. Но мое будущее зависит от решения «Интера», – сказал Рафинья.

    Напомним, что Рафинья перешел в «Интер» из «Барселоны» на правах аренды до конца этого сезона. У миланского клуба есть право выкупа игрока за 35 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    25.02.2018 01:10
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