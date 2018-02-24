Главные новости дня. Антон Миранчук может перейти в «Борнмут», Погба имеет шанс вернуться в «Ювентус»

«Ювентус» может вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов.

Второй российский болельщик задержан в Германии по подозрению в нападении на английских фанатов на Евро-2016.

«Чемпионат»: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Борнмуте».

БИЗНЕС Online: Бердыев станет одним из учредителей «Рубина».

Девять болельщиков, задержанных накануне матча «Атлетик» – «Спартак», освобождены судом Бильбао.

Кокорина звали в «Арсенал» в аренду с правом последующего выкупа.

Абрамович готов предложить Азару 15 миллионов в год, чтобы он не ушел в «Реал».

«Реал» разгромил «Алавес» благодаря голам Роналду, Бэйла и Бензема.