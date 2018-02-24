Главные новости дня. Антон Миранчук может перейти в «Борнмут», Погба имеет шанс вернуться в «Ювентус»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 21:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 февраля 2018, 08:29

      Минус ещё один кандидат в сборную. Печально.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 февраля 2018, 06:09

      Может и нужно...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 февраля 2018, 04:51

      Антону полезно пройти практику в АПЛ..))

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 25 февраля 2018, 03:38

      А я думаю Антону надо попробовать в АПЛ!

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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 24 февраля 2018, 21:38

      Рано пока Антону пусть в РФПЛ пока играет да и клуб не топ АПЛ.

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