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  • Главные новости дня. Антон Миранчук может перейти в «Борнмут», Погба имеет шанс вернуться в «Ювентус»

Главные новости дня. Антон Миранчук может перейти в «Борнмут», Погба имеет шанс вернуться в «Ювентус»

24 февраля 2018, 21:24
5

«Ювентус» может вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов.

Второй российский болельщик задержан в Германии по подозрению в нападении на английских фанатов на Евро-2016.

«Чемпионат»: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Борнмуте».

БИЗНЕС Online: Бердыев станет одним из учредителей «Рубина».

Девять болельщиков, задержанных накануне матча «Атлетик» – «Спартак», освобождены судом Бильбао.

Кокорина звали в «Арсенал» в аренду с правом последующего выкупа.

Абрамович готов предложить Азару 15 миллионов в год, чтобы он не ушел в «Реал».

«Реал» разгромил «Алавес» благодаря голам Роналду, Бэйла и Бензема.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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ARSENAL TULA
1519497532
Рано пока Антону пусть в РФПЛ пока играет да и клуб не топ АПЛ.
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igormaddog
1519519117
А я думаю Антону надо попробовать в АПЛ!
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a-rakhmatov
1519523478
Антону полезно пройти практику в АПЛ..))
Ответить
ribavadim
1519528162
Может и нужно...
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нейтральныйкакникто
1519536586
Минус ещё один кандидат в сборную. Печально.
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