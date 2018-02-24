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    Девять болельщиков, задержанных накануне матча «Атлетик» – «Спартак», освобождены судом Бильбао

    Девять болельщиков, которые были задержаны перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2), отпущены на свободу решением суда Бильбао

    Судебное заседание состоялось в пятницу, 23 февраля. В числе задержанных находились три россиянина, один поляк и пять местных жителей. Всем им были предъявлены обвинения по нарушению общественного порядка, а гражданам России и Польши также обвинения в нападении на представителей правоохранительных органов.

    В ходе столкновений фанатов накануне игры умер один из полицейских. Как сообщалось ранее, причиной смерти стража порядка стала остановка сердца, вызванная инфарктом.

    Источник: Mundodeportivo

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    24.02.2018 12:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 февраля 2018, 15:29

      - " а гражданам России и Польши также обвинения в нападении на представителей правоохранительных органов."
      А местным идиотам - нет? Они что, смирные? Или предъява была выборочная? Это как медпрепаратами на ОИ-2018. Норвеги завезли 6 тыс. доз от астмы, а нашим нафтизин в нос капать нельзя. Ну, типа, ускоритель всех реакций.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 25 февраля 2018, 00:40

      Это косяк местных полицейских, что позволили такому случаю место быть!!! Наверняка спровоцировали, в Бильбао хватает своих "ультрас".... Поляк действительно, как из анекдота))))

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 февраля 2018, 22:18

      поляк на стороне испанцев?

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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 24 февраля 2018, 19:31

      Раньше была другая компания: три поляка, грузин и собака.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 февраля 2018, 18:46

      Нормально отдохнули, посмотрели игру по ТВ в испанском обезьяннике.

      5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 февраля 2018, 18:42

      Да здравствует наш испанский суд, самый гуманный и самый справедливый.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:26

      хорошо конечно, но впредь бы лучше не вляпываться в подобное и на провокации не реагировать.

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 февраля 2018, 15:51

      Даже не верится, что с нашими обошлись объективно

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 февраля 2018, 15:04

      При чём тут болельщики, в данном случае Спартака? У полицейского больное
      сердце было и незаметно подкрался инфаркт. А, почему он служил в силовых
      структурах Испании? Явная вина руководства испанской полиции.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > vladimir-7 24 февраля 2018, 17:59

      Просто принял близко к сердцу!!

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      Рейтинг: +407

      orlovcar > vladimir-7 25 февраля 2018, 08:46

      так потому и оправдали, что ни при чем.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 февраля 2018, 14:18

      Встретились как-то русский,поляк и испанец...

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