Девять болельщиков, задержанных накануне матча «Атлетик» – «Спартак», освобождены судом Бильбао

Девять болельщиков, которые были задержаны перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2), отпущены на свободу решением суда Бильбао

Судебное заседание состоялось в пятницу, 23 февраля. В числе задержанных находились три россиянина, один поляк и пять местных жителей. Всем им были предъявлены обвинения по нарушению общественного порядка, а гражданам России и Польши также обвинения в нападении на представителей правоохранительных органов.

В ходе столкновений фанатов накануне игры умер один из полицейских. Как сообщалось ранее, причиной смерти стража порядка стала остановка сердца, вызванная инфарктом.