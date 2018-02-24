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Девять болельщиков, задержанных накануне матча «Атлетик» – «Спартак», освобождены судом Бильбао

24 февраля 2018, 12:27
18

Девять болельщиков, которые были задержаны перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2), отпущены на свободу решением суда Бильбао

Судебное заседание состоялось в пятницу, 23 февраля. В числе задержанных находились три россиянина, один поляк и пять местных жителей. Всем им были предъявлены обвинения по нарушению общественного порядка, а гражданам России и Польши также обвинения в нападении на представителей правоохранительных органов.

В ходе столкновений фанатов накануне игры умер один из полицейских. Как сообщалось ранее, причиной смерти стража порядка стала остановка сердца, вызванная инфарктом.

Источник: Mundodeportivo
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (18)
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anatolich72
1519464847
Вот и всё, баски сдулись, поняли что не надлежащим образом организовали безопасность и это их косяк.
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Smekaev
1519466204
А поляк там для анекдота был?
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zigbert
1519466425
Ну и славненько.
Ответить
лёха м
1519468804
не дали ребятам матч поглядеть.пусть компенсируют
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vladimir-7
1519473881
При чём тут болельщики, в данном случае Спартака? У полицейского больное сердце было и незаметно подкрался инфаркт. А, почему он служил в силовых структурах Испании? Явная вина руководства испанской полиции.
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DOCTOR PENALTY
1519476697
Даже не верится, что с нашими обошлись объективно
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OfaZavr
1519485964
хорошо конечно, но впредь бы лучше не вляпываться в подобное и на провокации не реагировать.
Ответить
Svoysvoemubrat
1519486922
Да здравствует наш испанский суд, самый гуманный и самый справедливый.
Ответить
Сибирь за Спартак
1519487183
Нормально отдохнули, посмотрели игру по ТВ в испанском обезьяннике.
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Братья Васильевы
1519489871
Раньше была другая компания: три поляка, грузин и собака.
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