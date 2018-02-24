«Чемпионат»: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Борнмуте»

«Борнмут» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в летнее трансферное окно.

Сообщается, что главный скаут «вишен» Стив Гритт посетил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между железнодорожниками и «Ниццей» (2:3), в котором 22-летний футболист записал на свой счет голевой пас, и остался в восторге от игры хавбека.

Отметим, что владельцем «Борнмута» является российский бизнесмен Максим Демин. По информации источника, сумма отступных за Миранчука составляет 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30-ти поединках, отметившись двумя голами и восемью результативными передачами.