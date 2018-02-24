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  • «Чемпионат»: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Борнмуте»

«Чемпионат»: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Борнмуте»

24 февраля 2018, 14:15
25

«Борнмут» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в летнее трансферное окно.

Сообщается, что главный скаут «вишен» Стив Гритт посетил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между железнодорожниками и «Ниццей» (2:3), в котором 22-летний футболист записал на свой счет голевой пас, и остался в восторге от игры хавбека.

Отметим, что владельцем «Борнмута» является российский бизнесмен Максим Демин. По информации источника, сумма отступных за Миранчука составляет 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30-ти поединках, отметившись двумя голами и восемью результативными передачами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Борнмут Миранчук Антон
Комментарии (25)
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wobaekat
1519471091
Вот так за полгода можно выйти из тени родного брата и уехать в Европу раньше него
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insider_retro
1519472475
Успешное выступление клубов в еуротурнирах, начинает давать, пока, не большие, но перспективные дивиденды!..
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Черкизовский Кот
1519472553
Руки прочь от братьев!!! Их связку нельзя нарушать. Особенно в канун Кубка Мира.
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vitvik
1519472627
От эстонской Левадии Локомотивом до Англии.
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Татарин за ЦСКА
1519472795
Не плохо было бы
Ответить
slavа0508
1519474925
Локо скорей всего будет играть в ЛЧ,,,,,и до этого не стоит не куда уходить,,
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swot1205
1519474996
если ехать, то после ЧМ
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zigbert
1519477816
Кружат голову парню -дайте чемпионат доиграть.
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Обер-КанцлерЪ
1519479318
После ЧМ в клуб покруче вполне может уехать, не стоит торопиться!
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OfaZavr
1519486492
летом видно будет, зависит от того как себя проявит в еврокубках может кто еще получше интерес проявит)
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