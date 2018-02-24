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    «Чемпионат»: Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Борнмуте»

    «Борнмут» всерьез рассчитывает приобрести полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что главный скаут «вишен» Стив Гритт посетил первый матч 1/16 финала Лиги Европы между железнодорожниками и «Ниццей» (2:3), в котором 22-летний футболист записал на свой счет голевой пас, и остался в восторге от игры хавбека.

    Отметим, что владельцем «Борнмута» является российский бизнесмен Максим Демин. По информации источника, сумма отступных за Миранчука составляет 7 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 30-ти поединках, отметившись двумя голами и восемью результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.02.2018 14:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 25 февраля 2018, 11:44

      Антоша! Не ходи туда. Там хреново...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 февраля 2018, 09:24

      ждем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 25 февраля 2018, 08:46

      Рановато Антон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 24 февраля 2018, 23:22

      Антон никуда не уходи! Неужели ты не хочешь играть в Лиге Чемпионов? Неужели ты променяеш ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Локомотив на какой - то занюханый Борнмуте???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 февраля 2018, 18:54

      Да,"Борнмут", болтающийся в середине таблицы АПЛ с дюжиной проигрышей на стадии, примерно, в 2/3 чемпионата - очень "достойная" замена без пяти минут чемпиону России, команде неплохо играющей в ЛЕ и будущему участнику ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:34

      летом видно будет, зависит от того как себя проявит в еврокубках может кто еще получше интерес проявит)

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн 24 февраля 2018, 18:25

      Таких Миранчуков в самой Англии полно, еще рядом Франция, Бельгия, Голандия и тд. Кому он там нужен, еще и цену задвинут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 18:16

      А смысл -уж если идти то в серьезный клуб.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2018, 16:35

      После ЧМ в клуб покруче вполне может уехать, не стоит торопиться!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 24 февраля 2018, 16:31

      Пока берут, надо ехать. Промеса не отдали в Саут за 30, кому он теперь нужен, после вылета из ЛЧ и пролёта в чемпе? Беги, Миранчук, беги!

      -1
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