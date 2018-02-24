«Ювентус» может вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

«Ювентус» может активировать пункт об обратном выкупе в договоре с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба.

Сообщается, что француз может рассмотреть вариант с переходом в туринский клуб из-за небольшого количества игрового времени в этом сезоне. «Бьянконери» могут вернуть футболиста, заплатив 60 миллионов евро.

Единственная проблемой состоит в зарплате хавбека, которая в Англии составляет 12 миллионов за сезон, в то время, как самые высокооплачиваемые игроки «старой синьоры» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин зарабатывают 7,5 миллиона в год.

Напомним, Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 миллионов евро.