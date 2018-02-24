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  • «Ювентус» может вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

«Ювентус» может вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

24 февраля 2018, 16:18
22

«Ювентус» может активировать пункт об обратном выкупе в договоре с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба.

Сообщается, что француз может рассмотреть вариант с переходом в туринский клуб из-за небольшого количества игрового времени в этом сезоне. «Бьянконери» могут вернуть футболиста, заплатив 60 миллионов евро.

Единственная проблемой состоит в зарплате хавбека, которая в Англии составляет 12 миллионов за сезон, в то время, как самые высокооплачиваемые игроки «старой синьоры» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин зарабатывают 7,5 миллиона в год.

Напомним, Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 миллионов евро.

Источник: L' Equipe
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус Погба Поль
Комментарии (22)
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swot1205
1519479266
Нормальный обмен, в плюсе 45 лямов
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Татарин за ЦСКА
1519479272
Хехе,очень и очень интересный поворот событий
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Shogun
1519479301
И потом продать в ПСЖ или Реал за 500
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Vistavas
1519479535
Странная новость... Наверняка утка очередная. Смысл брать его назад? Юве и так в поряде.
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mutabor0992
1519480188
Ржу не могу!!!Это Юве уже на 150 лямов М.Ю. поимеет...Ай да молодцы!!!Видать только в Юве могут гуталином управлять.
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ufos73
1519481757
Наверно это было пропмсанно мелким шрифтом... )))))
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zigbert
1519485061
Откровенно говоря не все гладко у него идет в МЮ.
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Mr Abdullaev
1519485128
Потом обратно обратно продать через сезон за пару сотен
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iBragim2102
1519550039
Он так затух в МЮ, что не больше 30млн.
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Sterh
1519631297
Прикольный контракт. Надо было сразу его выкупать обратно. Через полгода, в зимнем окне.. Сходил бы в аренду на полгода за 45 миллионов..
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