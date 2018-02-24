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    «Ювентус» может вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов

    «Ювентус» может активировать пункт об обратном выкупе в договоре с «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба.

    Сообщается, что француз может рассмотреть вариант с переходом в туринский клуб из-за небольшого количества игрового времени в этом сезоне. «Бьянконери» могут вернуть футболиста, заплатив 60 миллионов евро.

    Единственная проблемой состоит в зарплате хавбека, которая в Англии составляет 12 миллионов за сезон, в то время, как самые высокооплачиваемые игроки «старой синьоры» Пауло Дибала и Гонсало Игуаин зарабатывают 7,5 миллиона в год.

    Напомним, Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    24.02.2018 16:18
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 февраля 2018, 10:48

      Прикольный контракт. Надо было сразу его выкупать обратно. Через полгода, в зимнем окне.. Сходил бы в аренду на полгода за 45 миллионов..

      -1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 февраля 2018, 12:13

      Он так затух в МЮ, что не больше 30млн.

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 25 февраля 2018, 12:09

      В МЮ у него не пошла игра . В плюсе только Юве

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 февраля 2018, 10:24

      Берите, не прогадаете

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 февраля 2018, 21:28

      Так хотят избавиться, что готовы на такие уступки??

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 февраля 2018, 20:55

      Такими темпами проще Маура выгнать, за..бал он уже топовых ребят гнобить... У него походу фетишь что ли такой, чтобы самоутвердиться? Сколько из-за него добротных игроков клубы про..бали... Просто тьма.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 февраля 2018, 20:16

      А потом обратно за 180

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 февраля 2018, 19:15

      Думаю МЮ в этом случае повезёт

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 февраля 2018, 18:14

      Да

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 февраля 2018, 18:14

      если за 60 + игуаина то да

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