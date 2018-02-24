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    Второй российский болельщик задержан в Германии по подозрению в нападении на английских фанатов на Евро-2016

    Второй российский болельщик был задержан властями Германии в связи с нападениями на английских болельщиков во время чемпионата Европы-2016. Это 31-летний мужчина, фамилия которого не сообщается. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

    Французские власти выдали ордер на арест подозреваемого россиянина в декабре 2017 года после нескольких месяцев сотрудничества с британской полицией для выявления лиц, виновных в нападении.

    «Второй российский подозреваемый был задержан немецкими властями в связи с нападениями на английских болельщиков в Марселе.

    Арест был проведен от имени французских следователей, которых поддерживали офицеры Великобритании в обеспечении европейских ордеров на арест.

    Мы будем продолжать работать с европейскими коллегами, в этом случае с французскими, чтобы обеспечить поимку виновных в нападениях и подвергнуть их правосудию в соответствующей юрисдикции», – сказал заместитель главного констебля английской футбольной полиции Марк Роберт.

    Источник: Skysports

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    24.02.2018 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 февраля 2018, 20:36

      по подозрению

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 февраля 2018, 18:44

      Охота на русских в Европе перешла в окончательную фазу, начали со спортсменов заканчивают болельщиками.....русофобия в тренде во всех сферах....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 24 февраля 2018, 18:31

      смешно смотреть как наши отмазывают наших отморозков. виноват - отвечай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 24 февраля 2018, 18:20

      Мельдоний опять? И это перед финалом Россия Германия) надо снять русских)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 февраля 2018, 16:10

      Поделом, конечно, если действительность такова. Это может быть заказ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 февраля 2018, 16:06

      Печально, если это продолжение допингового скандала против России

      1
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