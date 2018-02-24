Второй российский болельщик задержан в Германии по подозрению в нападении на английских фанатов на Евро-2016

Второй российский болельщик был задержан властями Германии в связи с нападениями на английских болельщиков во время чемпионата Европы-2016. Это 31-летний мужчина, фамилия которого не сообщается. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Французские власти выдали ордер на арест подозреваемого россиянина в декабре 2017 года после нескольких месяцев сотрудничества с британской полицией для выявления лиц, виновных в нападении.

«Второй российский подозреваемый был задержан немецкими властями в связи с нападениями на английских болельщиков в Марселе.

Арест был проведен от имени французских следователей, которых поддерживали офицеры Великобритании в обеспечении европейских ордеров на арест.

Мы будем продолжать работать с европейскими коллегами, в этом случае с французскими, чтобы обеспечить поимку виновных в нападениях и подвергнуть их правосудию в соответствующей юрисдикции», – сказал заместитель главного констебля английской футбольной полиции Марк Роберт.