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  • Второй российский болельщик задержан в Германии по подозрению в нападении на английских фанатов на Евро-2016

Второй российский болельщик задержан в Германии по подозрению в нападении на английских фанатов на Евро-2016

24 февраля 2018, 15:59
6

Второй российский болельщик был задержан властями Германии в связи с нападениями на английских болельщиков во время чемпионата Европы-2016. Это 31-летний мужчина, фамилия которого не сообщается. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Французские власти выдали ордер на арест подозреваемого россиянина в декабре 2017 года после нескольких месяцев сотрудничества с британской полицией для выявления лиц, виновных в нападении.

«Второй российский подозреваемый был задержан немецкими властями в связи с нападениями на английских болельщиков в Марселе.

Арест был проведен от имени французских следователей, которых поддерживали офицеры Великобритании в обеспечении европейских ордеров на арест.

Мы будем продолжать работать с европейскими коллегами, в этом случае с французскими, чтобы обеспечить поимку виновных в нападениях и подвергнуть их правосудию в соответствующей юрисдикции», – сказал заместитель главного констебля английской футбольной полиции Марк Роберт.

Источник: Skysports
Россия
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1519477612
Печально, если это продолжение допингового скандала против России
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vitvik
1519477819
Поделом, конечно, если действительность такова. Это может быть заказ...
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BlackMurder
1519485654
Мельдоний опять? И это перед финалом Россия Германия) надо снять русских)
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калач
1519486291
смешно смотреть как наши отмазывают наших отморозков. виноват - отвечай
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a-rakhmatov
1519487081
Охота на русских в Европе перешла в окончательную фазу, начали со спортсменов заканчивают болельщиками.....русофобия в тренде во всех сферах....
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iBragim2102
1519493767
по подозрению
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