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БИЗНЕС Online: Бердыев станет одним из учредителей «Рубина»

24 февраля 2018, 12:13
17

Юридический статус «Рубина» в ближайшее время может измениться.

Как сообщает БИЗНЕС Online, учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

14 февраля было зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Футбольный клуб «Рубин». На него будут переведены все активы казанцев, в том числе контракты с футболистами.

В руководстве спонсора клуба ГК ТАИФ посчитали, что еще не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам «Рубина». По закону учредители юридических лиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

Напомним, этой зимой «Рубин» расстался с 12-ю высокооплачиваемыми игроками.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (17)
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mialkov
1519464021
Будем надеяться, что Рубин от этой затеи не исчезнет...
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insider_retro
1519464065
Неуклонно и последовательно создаётся организационно-финансовая платформа клуба новой формации!! Возможно, личное участие и личная ответственность соучредителей, позволят со временем сделать ряд ходов, необходимых для возрождения клуба! Верю!
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zigbert
1519475529
Будем надеяться что эта реорганизация пойдет Рубину на пользу.
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vitvik
1519478257
Курбан Бекиевич, безусловно, умный человек. Его и не хватало для нового подъёма «Рубина». Искренне радуюсь.
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OfaZavr
1519484757
может хоть теперь дела в гору а Рубину пойдут и многое наладиться, искренне желаю удачи!
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AlfavitЪ
1519489148
Дело хорошее.
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Ахимас Вельде
1519490376
Вместо чиновников и менеджеров должны быть спецы и воспитатели.
Ответить
Куртуазные манеры
1519490587
Теперь Рубин попрет в гору, через год-два будет одним из лидеров.
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Сильвербой
1519503679
Хотелось бы видеть Рубин сильный, борящийся за самые высокие места, в том числе в Европе, ну а что получится покажет время!
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Чехов на Садовой
1519518335
Какое ваше кредо? Всегда! Деребанил, деребаню и деребанить буду. Всё по спирали, и акционером и содиректором уже был, трансфертировал по полной программе. Красавец. Ай шайтан! Верю !!!
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