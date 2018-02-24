БИЗНЕС Online: Бердыев станет одним из учредителей «Рубина»

Юридический статус «Рубина» в ближайшее время может измениться.

Как сообщает БИЗНЕС Online, учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

14 февраля было зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Футбольный клуб «Рубин». На него будут переведены все активы казанцев, в том числе контракты с футболистами.

В руководстве спонсора клуба ГК ТАИФ посчитали, что еще не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам «Рубина». По закону учредители юридических лиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

Напомним, этой зимой «Рубин» расстался с 12-ю высокооплачиваемыми игроками.