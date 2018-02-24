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    БИЗНЕС Online: Бердыев станет одним из учредителей «Рубина»

    Юридический статус «Рубина» в ближайшее время может измениться.

    Как сообщает БИЗНЕС Online, учредителями клуба в равных долях станут главный тренер Курбан Бердыев, спортивный директор Рустем Сайманов и генеральный директор Рустам Саяхов.

    14 февраля было зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Футбольный клуб «Рубин». На него будут переведены все активы казанцев, в том числе контракты с футболистами.

    В руководстве спонсора клуба ГК ТАИФ посчитали, что еще не готовы взять на себя полную ответственность по обязательствам «Рубина». По закону учредители юридических лиц могут нести субсидиарную ответственность по их долгам.

    Напомним, этой зимой «Рубин» расстался с 12-ю высокооплачиваемыми игроками.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.02.2018 12:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 25 февраля 2018, 03:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какое ваше кредо? Всегда! Деребанил, деребаню и деребанить буду. Всё по спирали, и акционером и содиректором уже был, трансфертировал по полной программе. Красавец. Ай шайтан! Верю !!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Чехов на Садовой 25 февраля 2018, 08:02

      Так работают все, но результат дают единицы.
      Результат же сделанный из ничего (а-ля Ростов), который Бердыев демонстрировал уже не единожды, в России не делал вообще никто !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 февраля 2018, 23:21

      Хотелось бы видеть Рубин сильный, борящийся за самые высокие места, в том числе в Европе, ну а что получится покажет время!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 24 февраля 2018, 19:43

      Теперь Рубин попрет в гору, через год-два будет одним из лидеров.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 24 февраля 2018, 19:39

      Вместо чиновников и менеджеров должны быть спецы и воспитатели.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 24 февраля 2018, 19:19

      Дело хорошее.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 24 февраля 2018, 18:57

      Да пусть хоть падишахом в Рубине будет, только чтобы его победы над ФК уровня Барселоны и Баварии были не последними ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:05

      может хоть теперь дела в гору а Рубину пойдут и многое наладиться, искренне желаю удачи!

      5
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      Рейтинг: +30

      юрий п 24 февраля 2018, 17:24

      пришли к тому что было, зачем надо было выгонять Бердыева? он и раньше хотел контролировать Рубин и его контракты с игроками, видимо те кто возглавлял Рубин прошлые года нажрались денег и теперь осваивают другие вороватые схемы по отъему бабла у населения и бюджета, как пример приглашение супер-пупер тренера Грасии .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 февраля 2018, 16:17

      Курбан Бекиевич, безусловно, умный человек. Его и не хватало для нового подъёма «Рубина». Искренне радуюсь.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +819

      diktatop 24 февраля 2018, 15:36

      первый тренер-владелец в рфпл

      2
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