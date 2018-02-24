Кокорина звали в «Арсенал» в аренду с правом последующего выкупа

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин жалеет, что сорвался переход в «Арсенал», когда он выступал в составе «Динамо», сообщает The Flow. Футболист рассказал подробности этого несостоявшегося трансфера.

– Да, была ситуация. Но была проблема с моим действующим клубом – «Динамо». Меня звали в аренду с правом последующего выкупа. Мне нужно было договориться со своим клубом, но оставалось 2-3 дня и мы не успели это сделать. Все не срослось, я потом очень жалел об этом.

– У тебя есть мысль, что ты обязательно поиграешь не в российской лиге когда-нибудь?

– Давно думаю об этом, да. Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба «Зенит», могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи.