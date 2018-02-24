Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорина звали в «Арсенал» в аренду с правом последующего выкупа

Кокорина звали в «Арсенал» в аренду с правом последующего выкупа

24 февраля 2018, 06:04
19

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин жалеет, что сорвался переход в «Арсенал», когда он выступал в составе «Динамо», сообщает The Flow. Футболист рассказал подробности этого несостоявшегося трансфера.

– Да, была ситуация. Но была проблема с моим действующим клубом – «Динамо». Меня звали в аренду с правом последующего выкупа. Мне нужно было договориться со своим клубом, но оставалось 2-3 дня и мы не успели это сделать. Все не срослось, я потом очень жалел об этом.

– У тебя есть мысль, что ты обязательно поиграешь не в российской лиге когда-нибудь?

– Давно думаю об этом, да. Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба «Зенит», могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Арсенал Кокорин Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
swot1205
1519446765
что вспоминать о том, что не получилось
Ответить
КЭТиК
1519449461
Очередная байка
Ответить
арейская
1519453038
Всё, окошко трансферное захлопнулось, мечтай об Арсенале , но не Тульском, хотя после тридцатника можешь оказаться и там, а пока забивай за Зенит, может и приглянешься титулованному Арсеналу...
Ответить
OfaZavr
1519454925
если бы правда был им нужен то они бы вернулись к твоей кандидатуре в следующее трансферное окно или в любое другое, а раз больше не предлагают то и жалеть нет смысла.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1519454971
"Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба «Зенит», могу точно сказать, играя с ними." А сколько раз за карьеру Кокорин играл с командами второго десятка АПЛ ??? И где они могли пересекаться вообще, если такие команды в еврокубках не участвуют ?
Ответить
Konb48
1519455522
Но там играть надо все время, чтобы деньги платили...
Ответить
Garrincha58
1519455674
Зенит и наши другие лидеры это уровень Чемпионшипа
Ответить
Отчаянный Пердун
1519459037
я подумал в Тульский к Дзюбе звали!
Ответить
zigbert
1519461029
Для этого нужно показывать свой класс и тогда тебя заметят.
Ответить
directorpg
1519538240
Свежо предание, ...
Ответить
Главные новости
Мусиала вновь едва не умер во время матча
21:41
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
1
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
23
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
19
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
3
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
19
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
10
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
2
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
2
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
16
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
6
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
18
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+