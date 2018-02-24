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    Кокорина звали в «Арсенал» в аренду с правом последующего выкупа

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин жалеет, что сорвался переход в «Арсенал», когда он выступал в составе «Динамо», сообщает The Flow. Футболист рассказал подробности этого несостоявшегося трансфера.

    – Да, была ситуация. Но была проблема с моим действующим клубом – «Динамо». Меня звали в аренду с правом последующего выкупа. Мне нужно было договориться со своим клубом, но оставалось 2-3 дня и мы не успели это сделать. Все не срослось, я потом очень жалел об этом.

    – У тебя есть мысль, что ты обязательно поиграешь не в российской лиге когда-нибудь?

    – Давно думаю об этом, да. Уйти, чтобы поиграть, например, в английской лиге не так тяжело, а вот попасть в именитую команду, у которой действительно есть задачи и большие амбиции каждый сезон, тяжелее. Вторая десятка той же английской лиги не сильнее нашего клуба «Зенит», могу точно сказать, играя с ними. Чтобы расти, нужна команда, которая ставит перед собой высокие задачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 06:04
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +979

      directorpg 25 февраля 2018, 08:57

      Свежо предание, ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      динамит1 25 февраля 2018, 03:13

      Ха,куда захотел!сиди там...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 февраля 2018, 17:08

      Наверное, у Кокорина была та же ситуация, что и у Дзюбы. Слетал в Лондон, понял, что Арсенал не тот, решил, что уж лучше в Динамо остаться, и вернулся в родной клуб.

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 24 февраля 2018, 16:38

      Поиграешь еще в казахской лиге и, если очень повезет, то в азербайджанской. Хотя к азерам могут не взять из-за Мамаева, они вот эту всю радугу не любят.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 24 февраля 2018, 16:35

      кокорин лёгкий и быстроногий - думаю в АПЛ он смог бы заиграть...

      0
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      Рейтинг: +8027

      nik55 24 февраля 2018, 15:16

      в Тульский Арсенал----тогда жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 февраля 2018, 12:40

      Пока Венгер рулит в Арсенал не стоит переходить.Я так думаю.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:30

      Для этого нужно показывать свой класс и тогда тебя заметят.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 24 февраля 2018, 10:57

      я подумал в Тульский к Дзюбе звали!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2018, 10:01

      Зенит и наши другие лидеры это уровень Чемпионшипа

      1
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