Примера. «Реал» разгромил «Алавес» благодаря голам Роналду, Бэйла и Бензема

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Алавес» со счетом 4:0. Дубль на счету нападающего Криштиану Роналду. Еще по голу забили форварды Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Напомним, что «Реал» стал первым испанским клубом, который забил 100 мячей в этом сезоне во всех соревнованиях.

Мадридцы набрали 51 очко и остались на третьей строчке в таблице. От лидера турнира «Барселоны» их отделяют 11 очков, у каталонцев еще один матч в запасе.

«Алваес» с 28-ю очками идет на 16 месте.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Реал – Алавес – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Роналду, 44; 2:0 – Бэйл, 46; 3:0 – Роналду, 61; 4:0 – Бензема (с пенальти), 89.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандес, Каземиро (Льоренте, 80), Ковачич (Себальос, 73), Роналду, Бэйл, Лукас, Бензема.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагвардия, Эли, Алексис, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи, 62), Перес, Собрино, Гуидетти (Бургуй, 74).

Предупреждения: Льоренте, 82 – Перес, 5; Собирино, 20.

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