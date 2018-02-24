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    Примера. «Реал» разгромил «Алавес» благодаря голам Роналду, Бэйла и Бензема

    В матче 25-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Алавес» со счетом 4:0. Дубль на счету нападающего Криштиану Роналду. Еще по голу забили форварды Гарет Бэйл и Карим Бензема.

    Напомним, что «Реал» стал первым испанским клубом, который забил 100 мячей в этом сезоне во всех соревнованиях.

    Мадридцы набрали 51 очко и остались на третьей строчке в таблице. От лидера турнира «Барселоны» их отделяют 11 очков, у каталонцев еще один матч в запасе.

    «Алваес» с 28-ю очками идет на 16 месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

    Реал – Алавес – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Роналду, 44; 2:0 – Бэйл, 46; 3:0 – Роналду, 61; 4:0 – Бензема (с пенальти), 89.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандес, Каземиро (Льоренте, 80), Ковачич (Себальос, 73), Роналду, Бэйл, Лукас, Бензема.

    «Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лагвардия, Эли, Алексис, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи, 62), Перес, Собрино, Гуидетти (Бургуй, 74).

    Предупреждения: Льоренте, 82 – Перес, 5; Собирино, 20.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 20:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +399

      kella 24 февраля 2018, 21:39

      Пенальти был левый!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 24 февраля 2018, 21:19

      Тоска зелёная эта ваша испанская лига. Смотреть, как два клуба из года в год терзают остальных участников..... чушь. И судить по этому чемпионату, что Месси лучший- это абсурд.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 24 февраля 2018, 20:09

      ВВС Реал Мадрид, болельщиков бодрит

      0
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