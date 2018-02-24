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    «Арсенал» – фаворит в борьбе за форварда «Милана» Силву

    «Милан» рассчитывает продать нападающего Андре Силву в летнее трансферное окно.

    Сообщается, что фаворитом в борьбе за португальца является «Арсенал», который интересовался им еще до переезда в Серию А. Также одним из вариантов продолжения карьеры 22-летнего игрока называется «Эвертон».

    Напомним, форвард перешел в стан «россонери» из «Порту» прошлым летом за 38 миллионов евро плюс бонусы.

    В нынешнем сезоне Силва принял участие в 30-ти матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. При этом в Серии А ему не удалось ни разу отличиться за 16 игр.

    Источник: Football Italia

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    24.02.2018 13:33
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