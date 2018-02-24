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    Селюк: «Главный трансфер зимы в России? Господин Никто в «Локомотиве»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Локомотив» поступил правильно, никого не приобретя во время зимнего трансферного окна.

    На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    – Кто усилился лучше всех в это трансферное окно?

    – «Локомотив». Потому что никого не взяли.

    – Кто провалился?

    – Рано об этом говорить. Посмотрим, когда начнут играть.

    – Главный трансфер этого окна?

    – Я бы назвал господина Никто и опять отнес бы его к «Локомотиву». Повторюсь, чем брать кого-то, лучше не брать никого.

    Источник: Sport24

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    24.02.2018 01:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -22

      Cobold 24 февраля 2018, 15:53

      Похоже этот дебилушка обычной тролль. Пиарит себя на резких высказываниях и всё. Бубнов тоже этой хренью маялся и где он сейчас?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 11:36

      Господин Никто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 февраля 2018, 11:36

      У локов полный порядок. Никого не надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 24 февраля 2018, 10:54

      А почему тут Траоре не упомянул?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 февраля 2018, 08:26

      Все больше не буду читать , что говорит этот человек

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2018, 07:32

      Чем сказать что-то, лучше не говорить ничего.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Viper for CSKA 24 февраля 2018, 09:23

      И то правда, хотя что-то в его высказывании мне и понравилось, его скепсис наверное...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 февраля 2018, 04:40

      Лучше сорок раз по разу , чем ни разу сорок раз...

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 24 февраля 2018, 01:24

      Учился в школе №2 г. Хабаровска[источник не указан 15 дней] с физико-математическим уклоном[3][4]. Окончил в Ленинграде общевойсковое[источник не указан 15 дней] военное училище (ЛВВОКУ), в которое поступил в 1981 году[источник не указан 15 дней]. С 1981 года по 1986 год служил в армии[5]. После был фарцовщиком[4].

      Его первым клиентом стал Юрий Желудков, Селюк помог перейти ему из «Зенита» в израильский клуб «Маккаби» из Нетании в 1991 году. Осуществить трансфер ему помог осуществить Моше Принц, эмигрант из СССР, который жил Израиле[4]. Селюк выбил для Желудкова зарплату более 100 тысяч долларов в год[6]. Сам Желудков говорил, что он получал 2000 долларов в месяц[4]. Также в «Маккаби» мог перейти и другой игрок «Зенита» Владимир Долгополов[4]. При участии Селюка состоялся переход Сергея Юрана в австрийский «Штурм»[6].

      Он работает в странах Бенилюкса, в частности у него хорошие связи в бельгийском футболе[7]. Долгое время Дмитрий Селюк жил в Бельгии, в Антверпене, куда переехал в начале 2000-х[4]. Затем перебрался в Барселону[6].

      Свою работу Селюк ведёт дистанционно, находясь в Барселоне[8]. У него хорошие отношения с бывшим президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, и нынешним руководством клуба, также он хорошо знаком с руководством «Реал Мадрида»[6][8][9]. В основном Селюк занимается поиском футболистов в Африке, и их дальнейшем трудоустройством в европейских клубах[4]. Он сотрудничает с более чем 50-ю игроками, в основном это игроки из Кот-д’Ивуара и Нигерии[4].

      Селюк занимался несостоявшимися переходами Андрея Аршавина в «Барселону»[10] и Неманьи Видича в донецкий «Шахтёр»[6]

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