Селюк: «Главный трансфер зимы в России? Господин Никто в «Локомотиве»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Локомотив» поступил правильно, никого не приобретя во время зимнего трансферного окна.

На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

– Кто усилился лучше всех в это трансферное окно?

– «Локомотив». Потому что никого не взяли.

– Кто провалился?

– Рано об этом говорить. Посмотрим, когда начнут играть.

– Главный трансфер этого окна?

– Я бы назвал господина Никто и опять отнес бы его к «Локомотиву». Повторюсь, чем брать кого-то, лучше не брать никого.