Фурсенко: «РБ Лейпциг» вполне по силам «Зениту». При нашем составе все возможно»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. Соперником петербургского клуба стал «РБ Лейпциг».

Первая игра пройдет 8 марта в Лейпциге, ответная – 15 марта в Санкт-Петербурге.

«В принципе, хороший жребий. Я думаю, что эта команда нам вполне по силам. Хотя она одолела «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы, как вы знаете. Тем не менее при нашем составе я считаю, что все возможно», – сказал Фурсенко.

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