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    Федун: «Атлетик» — не та команда, которую нельзя было пройти»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

    «Победили в последнем матче – молодцы, но неудачная игра на своем поле сказалась на конечном раскладе. Удовлетворительным результатом был бы выход в финал, а это, конечно, неудача, тем более «Атлетик» – не та команда, которую нельзя было пройти.

    Это был только второй официальный матч «Спартака» после зимнего перерыва, еще немного форму не набрали, не в оптимальных кондициях. Тем интереснее может быть чемпионат России, тем более «Зенит» продолжит играть в Европе, «Локомотив» тоже», — сказал Федун.

    Напомним, что «Спартак» по итогам двух матчей влетел из розыгрыша Лиги Европы.

    Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира.

    Источник: ТАСС

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    23.02.2018 15:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2018, 19:27

      А не хрен деньги жалеть на центральных защитников-как известно скупой платит дважды.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 февраля 2018, 19:09

      илюше спасибо скажи

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:38

      сколько вложил в трансферы такую и отдачу получил, особенно так остро в укреплении защитной линии остро нуждались а взяли Максимовича который в еврокубках нам помочь не смог.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 23 февраля 2018, 17:18

      Спасибо тебе, Федун что пожадничал деньги на столь необходимого защитника Набиуллина. В итоге имеем 2-х основных травмитрованных защитников Таски и Джикия. Играть будем с дырявым Кутеповым оставшийся сезон. Хорошо хоть Максимович есть, но как он войдет в команду покажет только время.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 16:43

      Чемпионат России априори не может быть интереснее еврокубков, мы ждем этих еврокубков, а получаем по морде каждый раз как участвуем!!!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 15:50

      Недодай, Лёня, им 10 лямов зелеными в воспитательных целях.

      2
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