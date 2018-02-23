Федун: «Атлетик» — не та команда, которую нельзя было пройти»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

«Победили в последнем матче – молодцы, но неудачная игра на своем поле сказалась на конечном раскладе. Удовлетворительным результатом был бы выход в финал, а это, конечно, неудача, тем более «Атлетик» – не та команда, которую нельзя было пройти.

Это был только второй официальный матч «Спартака» после зимнего перерыва, еще немного форму не набрали, не в оптимальных кондициях. Тем интереснее может быть чемпионат России, тем более «Зенит» продолжит играть в Европе, «Локомотив» тоже», — сказал Федун.

Напомним, что «Спартак» по итогам двух матчей влетел из розыгрыша Лиги Европы.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала турнира.