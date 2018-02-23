Лига Европы. «Спартак» выиграл в Бильбао, но вылетел из турнира

Московский «Спартак» провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика». Россияне повели в счете в первом тайме и сумели сохранить преимущество. Однако дальше проходят хозяева.

Таким образом, красно-белые – единственный российский клуб, который вылетел из соревнования на стадии 1/16 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Атлетик (Испания) – Спартак (Россия) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 44; 1:1 – Этчейта, 57; 1:2 – Мельгарехо, 85.

«Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико (Сан Хосе, 54), Иттураспе, Де Маркос, Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Кутепов, 10), Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич (Мельгарехо, 74), Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.

Предупреждения: Сан Хосе, 88; Адурис, 90+3 – Боккетти, 31; Ещенко, 67; Глушаков, 81; Комбаров, 90+4.

Первый матч: 3:1

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