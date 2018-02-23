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  • Лига Европы. «Спартак» выиграл в Бильбао, но вылетел из турнира

Лига Европы. «Спартак» выиграл в Бильбао, но вылетел из турнира

23 февраля 2018, 00:59
86

Московский «Спартак» провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика». Россияне повели в счете в первом тайме и сумели сохранить преимущество. Однако дальше проходят хозяева.

Таким образом, красно-белые – единственный российский клуб, который вылетел из соревнования на стадии 1/16 финала.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Атлетик (Испания) – Спартак (Россия) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 44; 1:1 – Этчейта, 57; 1:2 – Мельгарехо, 85.

«Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико (Сан Хосе, 54), Иттураспе, Де Маркос, Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Кутепов, 10), Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич (Мельгарехо, 74), Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.

Предупреждения: Сан Хосе, 88; Адурис, 90+3 – Боккетти, 31; Ещенко, 67; Глушаков, 81; Комбаров, 90+4.

Первый матч: 3:1

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (86)
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4agaaa
1519336942
Спасибо за победу! Жаль, что она ничего не решила!
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BRO_football
1519336986
ЦСКА, Зенит, Локомотив - молодцы. Спартак, как всегда, позор российского футбола.
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Aston
1519337016
Спасибо за самоотдачу!Все было супер!Если бы не два "московских" героя,сегодня бы были на коне!Спасибо всем,кто болел за Кб!Немного не хватило!
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_Marqella_
1519337024
Эх, если бы не так много было ошибок в первом матче..А так молодцы, боролись до конца..Реброву привет !!!
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mialkov
1519337029
Спасибо! Мне не стыдно за Спартак! Победы будут впереди!
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Shaitan.
1519337078
Жаль, совсем немного не хватило...
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yarik1_78
1519337097
Ну что,все нормальные Российские клубы с выходом в 1/8 ЛЕ!Ну а свиньи они просто свиньи,опущенцы дырявые!!!!
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yarik1_78
1519337165
Е5 СВИНЕЙ Е5!!!!!!!!!!!!!!
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Vlad_Tverskoy
1519337322
Мне за вас не стыдно!!! Жаль в МСК так не играли!!! Две разные игры!!! Спасибо что боролись и победили!!!могли пройти но увы... обидно,все наши команды прошли..а великий могучий нет... и можно долго говорить о противниках... но как и прежде в поражение считаю первый матч дома,уж больно расслабленно играли...ну и некоторые игроки подвели... после драки кулаками не машут как говорят..после домашнего матча ехал домой и ругал вас,а сейчас мне за вас не стыдно!!! ОТДЕЛЬНОЕ УВАЖЕНИЕ ТЕМ КТО БЫЛ НА ТРИБУНАХ В БИЛЬБАО...МЫ ВАС СЛЫШАЛИ!!!УВАЖУХА!!! С 23 февраля всех мужиков!!!
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yarik1_78
1519337545
Е5 чепушил мясных Е5!!!!!!!!!!!!!!!!!
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