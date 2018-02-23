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    Лига Европы. «Спартак» выиграл в Бильбао, но вылетел из турнира

    Московский «Спартак» провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика». Россияне повели в счете в первом тайме и сумели сохранить преимущество. Однако дальше проходят хозяева.

    Таким образом, красно-белые – единственный российский клуб, который вылетел из соревнования на стадии 1/16 финала.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Атлетик (Испания) – Спартак (Россия) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Адриано, 44; 1:1 – Этчейта, 57; 1:2 – Мельгарехо, 85.

    «Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико (Сан Хосе, 54), Иттураспе, Де Маркос, Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Кутепов, 10), Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич (Мельгарехо, 74), Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.

    Предупреждения: Сан Хосе, 88; Адурис, 90+3 – Боккетти, 31; Ещенко, 67; Глушаков, 81; Комбаров, 90+4.

    Первый матч: 3:1

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 00:59
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 23 февраля 2018, 15:00

      Когда так откровенно тянут время на протяжении всего матча, очень трудно сохранять темп. Соперник так грамотно тянул кота за хвост своим театром, что лично меня охватывал гнев глядя на этот цирк. Так было охота чтоб Спартак наказал басков за эту тягомутию!!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 23 февраля 2018, 13:12

      Всё-равно достойно сыграли,если бы не пропущенный третий мяч в Москве,когда не смогли с ленточки вынести,то ещё не известно как бы всё закончилось вчера.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2018, 11:32

      Каррера, дважды неверно определился с основным составом Спартака и
      в московском матче и в испанском, возможно, из-за этого и не смогли, в
      конечном счёте, обыграть Атлетик.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:05

      Жаль что эта победа ничего не дает но все равно молодцы, ошибки первого матча дорого стоят в итоге.

      2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 23 февраля 2018, 09:50

      И всегда-то Спартаку чего-то не хватает, то одного гола, то одной минуты. А по мне, так им командной воли не хватает...

      -1
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 23 февраля 2018, 09:16

      Жаль, что не прошёл, 4 команды в лиге Европы вообще круть было бы

      5
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 23 февраля 2018, 09:13

      Было у отца четыре сына...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 февраля 2018, 08:29

      Жаль,очень жаль что чуда не случилось...Повторюсь что и в Москве и в Бильбао Спартак играл гораздо лучше чем баски.Московский матч вообще сборник нелепостей и недоразумений - всё что билось в наши ворота залетело и соответственно наоборот.В Бильбао наши показали очень приличный и организованный футбол.Ханни красавчик.Если хорошо адаптируется,за творческую часть атаки можно не переживать.Вратарь №1 безусловно Селихов.Да и вообще команда понравилась Парни молодцы.Жаль что не дожали басков.Теперь можно сосредоточиться на своём чемпионате и брать оставшиеся очки.Шансы есть.Удачи Спартак!!!

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:17

      Дутый шампиньончик - слабое звено.

      -1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 23 февраля 2018, 08:06

      Игра подтвердила что этот атлетик прошел дальше благодаря Реброву! Этого сектанта они срочно должны записать в баски))

      -1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Пестрый 24 февраля 2018, 12:28

      Крутой крутой поставил мне -60

      1
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