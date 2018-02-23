Лига Европы. «Спартак» выиграл в Бильбао, но вылетел из турнира

Когда так откровенно тянут время на протяжении всего матча, очень трудно сохранять темп. Соперник так грамотно тянул кота за хвост своим театром, что лично меня охватывал гнев глядя на этот цирк. Так было охота чтоб Спартак наказал басков за эту тягомутию!!
Московский «Спартак» провел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика». Россияне повели в счете в первом тайме и сумели сохранить преимущество. Однако дальше проходят хозяева.
Таким образом, красно-белые – единственный российский клуб, который вылетел из соревнования на стадии 1/16 финала.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Атлетик (Испания) – Спартак (Россия) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 – Адриано, 44; 1:1 – Этчейта, 57; 1:2 – Мельгарехо, 85.
«Атлетик»: Эррерин, Леке, Этчейта, Альварес, Саборит, Рико (Сан Хосе, 54), Иттураспе, Де Маркос, Гарсия (Адурис, 84), Сусаета, Уильямс (Кордоба, 90+2).
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски (Кутепов, 10), Комбаров, Зобнин, Глушаков, Пашалич (Мельгарехо, 74), Ханни (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.
Предупреждения: Сан Хосе, 88; Адурис, 90+3 – Боккетти, 31; Ещенко, 67; Глушаков, 81; Комбаров, 90+4.
Первый матч: 3:1