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    Краневиттер, Ригони, Заболотный – в основе «Зенита» на матч с «Селтиком»

    Стали известны составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и шотландским «Селтиком».

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони, Заболотный, Кокорин.

    «Селтик»: де Врис, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Куасси, Макгрегор, Браун, Нтчам, Форрест, Дембеле.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 21:00 по Москве на стадионе «Санкт-Петербург».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    22.02.2018 20:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 21:33

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      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 21:07

      Уверен, Манчио смог настроить своих. Победы Зениту!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 февраля 2018, 21:03

      Ригони в Шотландии стоял на бровке и ничего не показал , да и Заболотного перекрыли, с подачи верхом на него опять ничего не выйдет , Манчини тупит

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 20:18

      Очень надеюсь на моральную и результативную реабилитацию питерцев!
      Запредельно агрессии и победы!!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 февраля 2018, 20:08

      вижу состав и начинаю думать что нужно было выгнать Манчини этой зимой!

      0
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      Рейтинг: +105

      AnayTMN > 3a zenit 22 февраля 2018, 20:17

      А что не так с составом?) Единственное, вместо Заболотного Дриусси можно было бы поставить, но он все форму набрать не может.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > AnayTMN 22 февраля 2018, 20:40

      вот именно что ничего не поменялось

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