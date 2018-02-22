Краневиттер, Ригони, Заболотный – в основе «Зенита» на матч с «Селтиком»

Стали известны составы команд на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и шотландским «Селтиком».

«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ригони, Заболотный, Кокорин.

«Селтик»: де Врис, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Куасси, Макгрегор, Браун, Нтчам, Форрест, Дембеле.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется в 21:00 по Москве на стадионе «Санкт-Петербург».

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