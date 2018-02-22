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    Экс-спортивный директор «Наполи»: «Думаю, «Ювентус» уже договорился о покупке Джана»

    Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино поделился мнением о возможности перехода Эмре Джана из «Ливерпуля» в «Ювентус».

    «Юве» купит Флоренци из «Ромы», только если тот согласится играть полностью в полузащите. Но у клубы есть куда более перспективные варианты.

    Думаю, «Ювентус» уже договорился с «Ливерпулем» о покупке Джана. Он способен играть как на позиции центрального полузащитника, так и фуллбэка», – сказал итальянец.

    В январе исполнительный директор «бьянконери» Джузеппе Маротта сказал, что ключевая часть переговоров по 24-летнему Джану состоится летом.

    В 32 матчах нынешнего сезона хавбек забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Германии в 28 миллионов евро. Его текущий контракт с красными истекает 30 июня.

    Источник: Calciomercato

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    22.02.2018 18:01
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