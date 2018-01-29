Маротта: «Ювентус» сделает все возможное, чтобы летом подписать Джана»

Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал об интересе клуба к полузащитнику Эмре Джану, выступающему за «Ливерпуль».

«Его контракт истекает в июне 2018 года. Мы следим за ним и уже начали переговоры, но это не значит, что мы договорились о переходе.

Будет нелегко – «Ливерпуль» постарается продлить контракт, и другие клубы наверняка сделают ему предложения.

Так или иначе, летом мы сделаем все возможное, чтобы подписать его», – сказал итальянец.

Статистика 24-летнего немца в текущем сезоне – четыре гола и три результативные передачи в 24 встречах всех соревнований.