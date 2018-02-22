Роджерс: «В первом матче мы доминировали над «Зенитом». Сегодня они захотят сыграть лучше»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мыслями перед ответным матчем против «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, сегодня соперник захочет сыграть лучше. Это естественное желание, если посмотреть на ход первого матча. Там мы доминировали в каждом аспекте игры.

Когда у команды есть большие игроки, в которых вложены приличные инвестиции, конечно, они хотят доказать свою состоятельность.

Но мы готовы к такому развитию событий», – сказал североирландец.

Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.