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    Роджерс: «В первом матче мы доминировали над «Зенитом». Сегодня они захотят сыграть лучше»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мыслями перед ответным матчем против «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Думаю, сегодня соперник захочет сыграть лучше. Это естественное желание, если посмотреть на ход первого матча. Там мы доминировали в каждом аспекте игры.

    Когда у команды есть большие игроки, в которых вложены приличные инвестиции, конечно, они хотят доказать свою состоятельность.

    Но мы готовы к такому развитию событий», – сказал североирландец.

    Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 13:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 февраля 2018, 21:12

      Может ты и до минировал,но сегодня Зенит вас раз минирует(надеюсь). А если нет, то я больше никогда не включу газ и буду греться углём. Они 2:1 Рому сделали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 февраля 2018, 17:44

      Давай,Зенит,побеждай! Всё для этого у команды есть. Никаких отговорок болельщики не примут. Я в том числе. Часть моей зарплаты у вас,это я как работник Газпрома утверждаю.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 16:51

      а завтра будут говорить Кто подставил кролика Роджерса ?

      4
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      Рейтинг: +93

      stachel 22 февраля 2018, 14:47

      Какие большие игроки есть у команды Зенит?!

      -1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 февраля 2018, 14:18

      Шансов 50/50 но будем болеть за наших. Не взирая на то, что в нашем чемпе, их многие не любят. Россия-в перед!.

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 февраля 2018, 13:36

      Зенитовские деревья могут показывать свою состоятельность только в ЧР, с Тосно и с Ахматом. Так что здесь П2 вангую.

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 22 февраля 2018, 13:31

      ...я болельщик РУБИНа,но сегодня буду болеть за Зенит---самый богатый клуб России. Зенит--- не разочаровывайте болел РОССИИ.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > FaTeK1945ru 22 февраля 2018, 13:42

      Полностью соглашусь с последним предложением

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 13:28

      Лучше бы доминаторы расслабились и получили удовольствие!
      Свой фееричный максимум они уже выдали себе - в зачёт, а нам - что бы забыть!))

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 13:22

      Ну теперь целых 2 удара в створ нанесут и отдать бревно в аренду и взять другое бревно это просто шик

      11
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 февраля 2018, 13:15

      сядут с.у-к.а в оборону и будут на контратаках нас ловить.. паскудно то, что с глухой обороной Зенит не умеет играть.. нам требуется удача

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