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  • Роджерс: «В первом матче мы доминировали над «Зенитом». Сегодня они захотят сыграть лучше»

Роджерс: «В первом матче мы доминировали над «Зенитом». Сегодня они захотят сыграть лучше»

22 февраля 2018, 13:11
11

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мыслями перед ответным матчем против «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, сегодня соперник захочет сыграть лучше. Это естественное желание, если посмотреть на ход первого матча. Там мы доминировали в каждом аспекте игры.

Когда у команды есть большие игроки, в которых вложены приличные инвестиции, конечно, они хотят доказать свою состоятельность.

Но мы готовы к такому развитию событий», – сказал североирландец.

Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Селтик Роджерс Брендан
Комментарии (11)
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alp
1519294547
сядут с.у-к.а в оборону и будут на контратаках нас ловить.. паскудно то, что с глухой обороной Зенит не умеет играть.. нам требуется удача
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Shogun
1519294940
Ну теперь целых 2 удара в створ нанесут и отдать бревно в аренду и взять другое бревно это просто шик
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insider_retro
1519295304
Лучше бы доминаторы расслабились и получили удовольствие! Свой фееричный максимум они уже выдали себе - в зачёт, а нам - что бы забыть!))
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FaTeK1945ru
1519295512
...я болельщик РУБИНа,но сегодня буду болеть за Зенит---самый богатый клуб России. Зенит--- не разочаровывайте болел РОССИИ.
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vick-north-west
1519295776
Зенитовские деревья могут показывать свою состоятельность только в ЧР, с Тосно и с Ахматом. Так что здесь П2 вангую.
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Чикомас
1519298329
Шансов 50/50 но будем болеть за наших. Не взирая на то, что в нашем чемпе, их многие не любят. Россия-в перед!.
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stachel
1519300071
Какие большие игроки есть у команды Зенит?!
Ответить
Полная Канистра
1519307503
а завтра будут говорить Кто подставил кролика Роджерса ?
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Муруал
1519310675
Давай,Зенит,побеждай! Всё для этого у команды есть. Никаких отговорок болельщики не примут. Я в том числе. Часть моей зарплаты у вас,это я как работник Газпрома утверждаю.
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за ЦСКА с 1980г
1519323125
Может ты и до минировал,но сегодня Зенит вас раз минирует(надеюсь). А если нет, то я больше никогда не включу газ и буду греться углём. Они 2:1 Рому сделали..
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