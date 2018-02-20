Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев: «Место проведения Суперкубка пока не выбрали. Есть выгодное коммерческое предложение из Казахстана»

Бабаев: «Место проведения Суперкубка пока не выбрали. Есть выгодное коммерческое предложение из Казахстана»

20 февраля 2018, 15:40
8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что собрание правления РФПЛ пока отложило рассмотрение вопроса о месте проведения Суперкубка России-2018. По его словам, у лиги есть выгодные коммерческие предложения из других стран.

«Что касается места проведения Суперкубка, то этот вопрос мы отложили. Сегодня не обсуждали. Необходимо подумать, так как поступили коммерчески выгодные предложения, например, из Казахстана. Решим это тоже на общем собрании», – сказал Бабаев.

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что существует вариант с проведением Суперкубка в Катаре зимой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1519132894
Это он про российский кубок говорил? Дебил.
Ответить
Чикомас
1519133533
А чего не из Монголии ? Совсем охренели...
Ответить
Сильвербой
1519134640
Молодцы, о болельщиках думаете!!!
Ответить
nik_59
1519135338
Есть "выгодное коммерческое" предложение из Казахстана». Вот и детско-юношеский футбол.
Ответить
3a zenit
1519135673
кому выгодное?
Ответить
vladimir-7
1519137868
Необходимо напомнить собранию правления РФПЛ, что помимо их отдыха в каком-нибудь Катаре, после чемпионата мира в России, нужно провести розыгрыш Суперкубка, в первую очередь, в интересах российских болельщиков и провести его в Лужниках, а не за рубежом. Членам правления РФПЛ рекомендую провести отдых в Сирии, там будет не скучно.
Ответить
OfaZavr
1519140386
не надо продаваться, нужно и о своих болельщиках подумать все таки наш суперкубок должен проходить там где положено да и не думаю что в Казахстане будет уж такой ажиотаж вокруг него.
Ответить
zigbert
1519143333
Вывод один,РФПЛ хочет заработать.Благие намерения.Ну а вопрос о своих болельщиках можно не ставить.
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
3
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
1
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
10
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
8
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
Все новости
Все новости
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
19:07
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
8
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Виейра нашел работу в Африке
17:26
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
16:05
Клуб Миранчука прервал безвыигрышную серию из 8 матчей, россиянин сделал ассист
16:00
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
1
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+