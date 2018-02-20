Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Место проведения Суперкубка пока не выбрали. Есть выгодное коммерческое предложение из Казахстана»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что собрание правления РФПЛ пока отложило рассмотрение вопроса о месте проведения Суперкубка России-2018. По его словам, у лиги есть выгодные коммерческие предложения из других стран.

    «Что касается места проведения Суперкубка, то этот вопрос мы отложили. Сегодня не обсуждали. Необходимо подумать, так как поступили коммерчески выгодные предложения, например, из Казахстана. Решим это тоже на общем собрании», – сказал Бабаев.

    Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что существует вариант с проведением Суперкубка в Катаре зимой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:15

      Вывод один,РФПЛ хочет заработать.Благие намерения.Ну а вопрос о своих болельщиках можно не ставить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:26

      не надо продаваться, нужно и о своих болельщиках подумать все таки наш суперкубок должен проходить там где положено да и не думаю что в Казахстане будет уж такой ажиотаж вокруг него.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2018, 17:44

      Необходимо напомнить собранию правления РФПЛ, что помимо их отдыха в
      каком-нибудь Катаре, после чемпионата мира в России, нужно провести
      розыгрыш Суперкубка, в первую очередь, в интересах российских
      болельщиков и провести его в Лужниках, а не за рубежом. Членам правления
      РФПЛ рекомендую провести отдых в Сирии, там будет не скучно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 февраля 2018, 17:07

      кому выгодное?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 20 февраля 2018, 17:02

      Есть "выгодное коммерческое" предложение из Казахстана». Вот и детско-юношеский футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 февраля 2018, 16:50

      Молодцы, о болельщиках думаете!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 16:32

      А чего не из Монголии ? Совсем охренели...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 20 февраля 2018, 16:21

      Это он про российский кубок говорил?
      Дебил.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11