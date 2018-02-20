Бабаев: «Место проведения Суперкубка пока не выбрали. Есть выгодное коммерческое предложение из Казахстана»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что собрание правления РФПЛ пока отложило рассмотрение вопроса о месте проведения Суперкубка России-2018. По его словам, у лиги есть выгодные коммерческие предложения из других стран.

«Что касается места проведения Суперкубка, то этот вопрос мы отложили. Сегодня не обсуждали. Необходимо подумать, так как поступили коммерчески выгодные предложения, например, из Казахстана. Решим это тоже на общем собрании», – сказал Бабаев.

Ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что существует вариант с проведением Суперкубка в Катаре зимой.