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    Роналду предложил «Реалу» купить Кейна

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду предложил руководству мадридского клуба задуматься о покупке форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.

    Летом команду может с большой долей вероятности покинуть нападающий Карим Бензема, который в последнее время подвергается критике из-за не самой удачной игры. Кейн считается главным претендентом на замену французу.

    В текущем сезоне 24-летний Кейн провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 23 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 11:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      AndrewAndrew 20 февраля 2018, 21:39

      worldcup.com.ua/ronaldu-predlozhil-rukovodstvu-reala-priobresti-kejna/

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      AndrewAndrew 20 февраля 2018, 21:39

      Точно что тренер. Но дороговато будет.
      Тут подробней написано
      http://worldcup.com.ua/ronaldu-predlozhil-rukovodstvu-reala-priobresti-kejna/

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 20 февраля 2018, 09:16

      кряя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 19 февраля 2018, 22:05

      То он у них "играющий тренер" (по словам какого-то нашего телекомментатора), то вот агент. А еще медиаикона, полубоже и что угодно, но только не результативный нападающий.
      Скорее на обложку "Космо", пока девушка не состарилась!

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 февраля 2018, 12:48

      Странная новость

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 19 февраля 2018, 12:08

      Кейн конечно нужен Реалу, ну не за такие деньги.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 февраля 2018, 11:48

      Не,ну Криш такое не мог предложить!!!

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