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Роналду предложил «Реалу» купить Кейна

19 февраля 2018, 11:27
7

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду предложил руководству мадридского клуба задуматься о покупке форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.

Летом команду может с большой долей вероятности покинуть нападающий Карим Бензема, который в последнее время подвергается критике из-за не самой удачной игры. Кейн считается главным претендентом на замену французу.

В текущем сезоне 24-летний Кейн провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 23 гола.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Тоттенхэм Роналду Криштиану Бензема Карим Кейн Гарри
Комментарии (7)
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Татарин за ЦСКА
1519030106
Не,ну Криш такое не мог предложить!!!
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ТИНКИ-ВИНКИ
1519031291
Кейн конечно нужен Реалу, ну не за такие деньги.
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DeStar
1519033701
Странная новость
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Cupota
1519067103
То он у них "играющий тренер" (по словам какого-то нашего телекомментатора), то вот агент. А еще медиаикона, полубоже и что угодно, но только не результативный нападающий. Скорее на обложку "Космо", пока девушка не состарилась!
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hellkid
1519107360
кряя
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AndrewAndrew
1519151955
Точно что тренер. Но дороговато будет. Тут подробней написано http://worldcup.com.ua/ronaldu-predlozhil-rukovodstvu-reala-priobresti-kejna/
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AndrewAndrew
1519151962
worldcup.com.ua/ronaldu-predlozhil-rukovodstvu-reala-priobresti-kejna/
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