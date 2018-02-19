Роналду предложил «Реалу» купить Кейна

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду предложил руководству мадридского клуба задуматься о покупке форварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Don Balon.

Летом команду может с большой долей вероятности покинуть нападающий Карим Бензема, который в последнее время подвергается критике из-за не самой удачной игры. Кейн считается главным претендентом на замену французу.

В текущем сезоне 24-летний Кейн провел 26 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 23 гола.