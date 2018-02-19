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    Кирьяков: «Надеюсь в Петербурге увидеть уже другой «Зенит»

    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков верит, что «Зенит» сможет обыграть «Селтик» по сумме двух встреч в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Шансы есть, безусловно. «Зенит» неважно выглядел в атакующих действиях, команда практически не создавала моментов, только один был у Заболотного. При своих болельщиках «Зениту» надо прибавлять в атаке.

    Время есть, надо подтянуть взаимодействия в атаке, чтобы игроки действовали более слаженно. Все это было на сборах, но мы зримо убедились, насколько велика разница между товарищескими играми и официальными.

    «Зенит» получил щелчок по носу, почувствовал уровень – сейчас игроки все переосмыслят. Будет разбор, я надеюсь в Петербурге уже увидеть другой «Зенит».

    «Селтик» — боевитая команда, но проходимая. Они берут свое за счет жажды борьбы, компактности. Но у «Зенита» аргументов больше: индивидуальные качества игроков, которые сильнее своих оппонентов на той или иной позиции.

    Я уверен в победе «Зенита» и в том, что он выиграет достаточно уверенно и пройдет дальше. В два мяча надо побеждать. В команде собраны сильные игроки, а в матчах такого накала это определяющий фактор», – заявил Кирьяков.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Первый матч завершился со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.02.2018 10:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 10:41

      Селтик не относится к" грандам "европейского футбола и на своем поле нужно решать этот вопрос.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:48

      надо играть и серьёзно подходить к международным играм а то тыры-пыры мы да мы и пальцы веером а в итоге пустая беготня по полю

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 февраля 2018, 18:41

      Одной надежды мало ! Зениту надо выложиться по полной !!!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 февраля 2018, 15:58

      Весь сезон только и надеемся, команда-надежда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 19 февраля 2018, 14:10

      Забивать нужно 3 мяча, иначе как обычно за перу минут до финального свистка пустим какого-нибудь дурака и прощай весенние еврокубки.

      3
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      Рейтинг: +146

      Misha78 19 февраля 2018, 12:04

      В Питере совсем другая игра будет, уверен в этом, Селтику тяжко должно быть.
      Все ждем с нетерпением четверг!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt > Misha78 19 февраля 2018, 16:01

      Зениту ничего не стоит получить в свои ворота.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 12:02

      Мы конечно тоже надеемся что все наши пройдут дальше, но почему мы должны получить щелчок по носу, что бы начать играть??? Для коммунальщиков зима наступает внезапно, для футболистов сезон!!! Что за ху...ня такая твориться!?

      4
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Сильвербой 19 февраля 2018, 12:29

      это называется халатное отношение к делу и своим обязанностям, это у нас в стране не редкость))

      6
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 19 февраля 2018, 11:22

      Будем надеяться на 2:0

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Хакасия 19 февраля 2018, 11:30

      А я очень надеюсь на 0:3!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2018, 11:15

      Думаю Зенит выиграет матч с Селтиком со счётом 3:0 и пройдёт дальше.

      3
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