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Кирьяков: «Надеюсь в Петербурге увидеть уже другой «Зенит»

19 февраля 2018, 10:29
12

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков верит, что «Зенит» сможет обыграть «Селтик» по сумме двух встреч в 1/16 финала Лиги Европы.

«Шансы есть, безусловно. «Зенит» неважно выглядел в атакующих действиях, команда практически не создавала моментов, только один был у Заболотного. При своих болельщиках «Зениту» надо прибавлять в атаке.

Время есть, надо подтянуть взаимодействия в атаке, чтобы игроки действовали более слаженно. Все это было на сборах, но мы зримо убедились, насколько велика разница между товарищескими играми и официальными.

«Зенит» получил щелчок по носу, почувствовал уровень – сейчас игроки все переосмыслят. Будет разбор, я надеюсь в Петербурге уже увидеть другой «Зенит».

«Селтик» — боевитая команда, но проходимая. Они берут свое за счет жажды борьбы, компактности. Но у «Зенита» аргументов больше: индивидуальные качества игроков, которые сильнее своих оппонентов на той или иной позиции.

Я уверен в победе «Зенита» и в том, что он выиграет достаточно уверенно и пройдет дальше. В два мяча надо побеждать. В команде собраны сильные игроки, а в матчах такого накала это определяющий фактор», – заявил Кирьяков.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Первый матч завершился со счетом 0:1.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Селтик Кирьяков Сергей
Комментарии (12)
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vladimir-7
1519028156
Думаю Зенит выиграет матч с Селтиком со счётом 3:0 и пройдёт дальше.
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Хакасия
1519028524
Будем надеяться на 2:0
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Сильвербой
1519030934
Мы конечно тоже надеемся что все наши пройдут дальше, но почему мы должны получить щелчок по носу, что бы начать играть??? Для коммунальщиков зима наступает внезапно, для футболистов сезон!!! Что за ху...ня такая твориться!?
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Misha78
1519031051
В Питере совсем другая игра будет, уверен в этом, Селтику тяжко должно быть. Все ждем с нетерпением четверг!
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baden69
1519038628
Забивать нужно 3 мяча, иначе как обычно за перу минут до финального свистка пустим какого-нибудь дурака и прощай весенние еврокубки.
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polt
1519045131
Весь сезон только и надеемся, команда-надежда.
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Zenmaster
1519054899
Одной надежды мало ! Зениту надо выложиться по полной !!!
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Полная Канистра
1519062538
надо играть и серьёзно подходить к международным играм а то тыры-пыры мы да мы и пальцы веером а в итоге пустая беготня по полю
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zigbert
1519112498
Селтик не относится к" грандам "европейского футбола и на своем поле нужно решать этот вопрос.
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