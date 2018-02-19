Кирьяков: «Надеюсь в Петербурге увидеть уже другой «Зенит»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков верит, что «Зенит» сможет обыграть «Селтик» по сумме двух встреч в 1/16 финала Лиги Европы.

«Шансы есть, безусловно. «Зенит» неважно выглядел в атакующих действиях, команда практически не создавала моментов, только один был у Заболотного. При своих болельщиках «Зениту» надо прибавлять в атаке.

Время есть, надо подтянуть взаимодействия в атаке, чтобы игроки действовали более слаженно. Все это было на сборах, но мы зримо убедились, насколько велика разница между товарищескими играми и официальными.

«Зенит» получил щелчок по носу, почувствовал уровень – сейчас игроки все переосмыслят. Будет разбор, я надеюсь в Петербурге уже увидеть другой «Зенит».

«Селтик» — боевитая команда, но проходимая. Они берут свое за счет жажды борьбы, компактности. Но у «Зенита» аргументов больше: индивидуальные качества игроков, которые сильнее своих оппонентов на той или иной позиции.

Я уверен в победе «Зенита» и в том, что он выиграет достаточно уверенно и пройдет дальше. В два мяча надо побеждать. В команде собраны сильные игроки, а в матчах такого накала это определяющий фактор», – заявил Кирьяков.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля. Первый матч завершился со счетом 0:1.