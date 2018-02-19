Зидан: «Волевая победа над «Бетисом» показала, что у «Реала» есть характер»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен волевой победой своей команды в выездном матче 24-го тура против «Бетиса». По его словам, на поле этого соперника всегда тяжело брать очки.

«Я рад, что мы добились такого результата. Соперник был очень хорош, здесь всегда тяжело играть любой команде. Мы здорово начали эту встречу, но потом отошли от своей игры. Когда мы так делаем, сложно чувствовать себя уверенно.

Мы здорово сыграли во втором тайме, атаковали. Благодаря мастерству своих футболистов мы можем доставлять проблемы любому сопернику. Второй тайм получился зрелищным.

Эта волевая победа показывает, что у нас есть характер, и мы способны перевернуть игру в любой момент. Когда мы делаем все вместе, это дает нужный нам результат, а сопернику становится тяжело. Так случилось во втором тайме. Теперь нужно отдохнуть перед матчем в среду. Будем двигаться дальше.

Да, сегодняшнюю игру можно назвать сумасшедшей, она была как на качелях. Мне понравилось, поскольку это означает, что мы действительно играли. «Бетис» показал превосходный футбол, доминировал последние полчаса», – сказал Зидан.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Реал» завершился со счетом 3:5.