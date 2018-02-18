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    Главные новости дня. Нобоа перешел в «Рубин», Агуэро может заменить Азара в «Челси»

    Нобоа перешел в «Рубин».

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    Express: «Реал» намерен предложить «Челси» 100 миллионов и Бэйла за Азара.

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    «Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд. Это повторение клубного рекорда.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 февраля 2018, 09:52

      .....кристьан, с возвращением в родные стены!!!!....а глядите ка, бэйл нынче ни чего не стоит (100 лямов и бэйл в придачу)))!!!

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 19 февраля 2018, 04:54

      А как хочет этого Зинченко!!!)))

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 февраля 2018, 00:03

      Набоа перешел в команду, где играют по его силам.

      0
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      Рейтинг: +7

      skvartef 18 февраля 2018, 21:43

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      0
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      Рейтинг: +393

      victosha 18 февраля 2018, 20:37

      Нобоа побегал, и будя.

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