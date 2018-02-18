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  • Главные новости дня. Нобоа перешел в «Рубин», Агуэро может заменить Азара в «Челси»

Главные новости дня. Нобоа перешел в «Рубин», Агуэро может заменить Азара в «Челси»

18 февраля 2018, 20:00
5

Нобоа перешел в «Рубин».

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Торино», Игуаин получил травму.

Express: «Реал» намерен предложить «Челси» 100 миллионов и Бэйла за Азара.

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко.

Николаев, Мешков и еще шесть арбитров пока не допущены к матчам РФПЛ.

Daily Star: Агуэро может перейти в «Челси», если «Сити» подпишет Азара.

«Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд. Это повторение клубного рекорда.

Клопп, Покеттино или Лев могут сменить Зидана в «Реале».

«Наполи» обыграл СПАЛ и вернулся на первую строчку.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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victosha
1518975477
Нобоа побегал, и будя.
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skvartef
1518979390
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Павел Амурский
1518987790
Набоа перешел в команду, где играют по его силам.
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igormaddog
1519005285
А как хочет этого Зинченко!!!)))
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Бубновский
1519023159
.....кристьан, с возвращением в родные стены!!!!....а глядите ка, бэйл нынче ни чего не стоит (100 лямов и бэйл в придачу)))!!!
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