Главные новости дня. Нобоа перешел в «Рубин», Агуэро может заменить Азара в «Челси»

Нобоа перешел в «Рубин».

«Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Торино», Игуаин получил травму.

Express: «Реал» намерен предложить «Челси» 100 миллионов и Бэйла за Азара.

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко.

Николаев, Мешков и еще шесть арбитров пока не допущены к матчам РФПЛ.

Daily Star: Агуэро может перейти в «Челси», если «Сити» подпишет Азара.

«Барселона» не проигрывает в Примере 31 матч подряд. Это повторение клубного рекорда.

Клопп, Покеттино или Лев могут сменить Зидана в «Реале».

«Наполи» обыграл СПАЛ и вернулся на первую строчку.