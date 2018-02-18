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    Николаев, Мешков и еще шесть арбитров пока не допущены к матчам РФПЛ

    К матчам чемпионата и Кубка России на данный момент не допущены восемь арбитров – судьи Алексей Николаев и Виталий Мешков, а также ассистенты Николай Богач, Алексей Воронцов, Александр Дуденков, Илья Елеференко, Антон Кобзев и Алексей Лебедев.

    На судейском сборе, который проходит в Турции с 6 февраля, Николаев и Дуденков из-за травм не сумели пройти тест ФИФА по физической подготовке. По разным причинам не сдавали нормативы Воронцов, Елеференко и Кобзев. Травмированный Мешков на сбор не приехал. Лебедев не сдал тест йо-йо. Кроме того, Елеференко не набрал проходной балл при сдаче теста по правилам игры, а Богач – теста по оценке видеоситуаций.

    Не сдавшие нормативы не смогут получать назначения на игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2018 07:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +301

      23igkra 19 февраля 2018, 10:00

      На диету их сажать надо. А то привыкли ходить по полю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 февраля 2018, 18:57

      А все косячники начала сезона все уже сдали , ждем очередного выдающего матча от судьи !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 13:26

      Судьи тоже живые люди и отдохнуть хочется, и погулять на всю катушку.А вот нормативы придется сдать.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 февраля 2018, 12:43

      Странно, чтобы судить по понятиям, физические кондиции не требуются.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 февраля 2018, 09:56

      Хорошо, что их, хоть, на сборах с пристрастием трясут и требуют с них!
      И потом приходится такие полуфабрикаты выпускать на матчи!((

      6
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 18 февраля 2018, 11:57

      так то да, но в матчах они меньше чудить не стали хоть от них и требуют на сборах.

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 февраля 2018, 09:04

      А как заголовок звучит интригующе....

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 февраля 2018, 08:33

      Елеференко раз правил не знает пожалуй не достоин.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 февраля 2018, 08:14

      как раз двоечники и есть лучшие судьи....

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zico2205 18 февраля 2018, 08:17

      на мыло

      2
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