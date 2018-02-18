Николаев, Мешков и еще шесть арбитров пока не допущены к матчам РФПЛ

К матчам чемпионата и Кубка России на данный момент не допущены восемь арбитров – судьи Алексей Николаев и Виталий Мешков, а также ассистенты Николай Богач, Алексей Воронцов, Александр Дуденков, Илья Елеференко, Антон Кобзев и Алексей Лебедев.

На судейском сборе, который проходит в Турции с 6 февраля, Николаев и Дуденков из-за травм не сумели пройти тест ФИФА по физической подготовке. По разным причинам не сдавали нормативы Воронцов, Елеференко и Кобзев. Травмированный Мешков на сбор не приехал. Лебедев не сдал тест йо-йо. Кроме того, Елеференко не набрал проходной балл при сдаче теста по правилам игры, а Богач – теста по оценке видеоситуаций.

Не сдавшие нормативы не смогут получать назначения на игры.