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  • Николаев, Мешков и еще шесть арбитров пока не допущены к матчам РФПЛ

Николаев, Мешков и еще шесть арбитров пока не допущены к матчам РФПЛ

18 февраля 2018, 07:51
10

К матчам чемпионата и Кубка России на данный момент не допущены восемь арбитров – судьи Алексей Николаев и Виталий Мешков, а также ассистенты Николай Богач, Алексей Воронцов, Александр Дуденков, Илья Елеференко, Антон Кобзев и Алексей Лебедев.

На судейском сборе, который проходит в Турции с 6 февраля, Николаев и Дуденков из-за травм не сумели пройти тест ФИФА по физической подготовке. По разным причинам не сдавали нормативы Воронцов, Елеференко и Кобзев. Травмированный Мешков на сбор не приехал. Лебедев не сдал тест йо-йо. Кроме того, Елеференко не набрал проходной балл при сдаче теста по правилам игры, а Богач – теста по оценке видеоситуаций.

Не сдавшие нормативы не смогут получать назначения на игры.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Николаев Алексей Мешков Виталий
Комментарии (10)
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zico2205
1518930894
как раз двоечники и есть лучшие судьи....
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КЭТиК
1518932020
Елеференко раз правил не знает пожалуй не достоин.
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BarStep
1518933881
А как заголовок звучит интригующе....
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insider_retro
1518936981
Хорошо, что их, хоть, на сборах с пристрастием трясут и требуют с них! И потом приходится такие полуфабрикаты выпускать на матчи!((
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paracetamol
1518946987
Странно, чтобы судить по понятиям, физические кондиции не требуются.
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zigbert
1518949564
Судьи тоже живые люди и отдохнуть хочется, и погулять на всю катушку.А вот нормативы придется сдать.
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XaXatyn
1518969463
А все косячники начала сезона все уже сдали , ждем очередного выдающего матча от судьи !
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23igkra
1519023612
На диету их сажать надо. А то привыкли ходить по полю
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