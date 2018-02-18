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    Daily Star: Агуэро может перейти в «Челси», если «Сити» подпишет Азара

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может быть включен в сделку по трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара в манчестерский клуб.

    Ранее сообщалось, что Агуэро хочет вернуться на родину из-за напряженных отношений с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой. Аргентинец стал снова попадать в состав после травмы форварда Габриэля Жезуса в конце декабря прошлого года.

    Агуэро был признан лучшим футболистом января в АПЛ.

    Напомним, что к Азару проявляет интерес «Реал».

    Источник: Daily Star

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    18.02.2018 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 19 февраля 2018, 11:19

      Какой Азар в Сити???Рома не совсем еще полоумный!!!

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 21:00

      Однозначно Агуэро сильней и знак равенства ставить нельзя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 18 февраля 2018, 20:33

      Агуэро в разы круче азара!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 18 февраля 2018, 19:49

      Азар не сможет играть а Сити темпы скорости философии другие у Сити тем более что Сане или Стерлинга уберете это не реально

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 18 февраля 2018, 19:10

      Нахер он нужен пусть отставят себе.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 18 февраля 2018, 18:29

      зачем нам Агуэро без Азара???

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 февраля 2018, 17:36

      Неравноценно!!!

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