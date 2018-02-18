Daily Star: Агуэро может перейти в «Челси», если «Сити» подпишет Азара

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может быть включен в сделку по трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара в манчестерский клуб.

Ранее сообщалось, что Агуэро хочет вернуться на родину из-за напряженных отношений с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой. Аргентинец стал снова попадать в состав после травмы форварда Габриэля Жезуса в конце декабря прошлого года.

Агуэро был признан лучшим футболистом января в АПЛ.

Напомним, что к Азару проявляет интерес «Реал».