Daily Star: Агуэро может перейти в «Челси», если «Сити» подпишет Азара

Какой Азар в Сити???Рома не совсем еще полоумный!!!
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может быть включен в сделку по трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара в манчестерский клуб.
Ранее сообщалось, что Агуэро хочет вернуться на родину из-за напряженных отношений с главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой. Аргентинец стал снова попадать в состав после травмы форварда Габриэля Жезуса в конце декабря прошлого года.
Агуэро был признан лучшим футболистом января в АПЛ.
Напомним, что к Азару проявляет интерес «Реал».