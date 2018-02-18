«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко

Молодец , Сашка ! 21 год , МС, 50 т.фунтов/неделю ! Вот на кого нужно равняться нашим "толстосумам"!
«Манчестер Сити» в ближайшее время планирует предложить новый контракт полузащитнику Александру Зинченко.
Игрой украинского футболиста доволен главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Руководство «Сити» готово продлить соглашение с 21-летним игроком и увеличить ему заработную плату до 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В нынешнем сезоне Зинченко провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.