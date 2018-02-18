«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко

«Манчестер Сити» в ближайшее время планирует предложить новый контракт полузащитнику Александру Зинченко.

Игрой украинского футболиста доволен главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Руководство «Сити» готово продлить соглашение с 21-летним игроком и увеличить ему заработную плату до 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В нынешнем сезоне Зинченко провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.