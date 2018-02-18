Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Зинченко

    «Манчестер Сити» в ближайшее время планирует предложить новый контракт полузащитнику Александру Зинченко.

    Игрой украинского футболиста доволен главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Руководство «Сити» готово продлить соглашение с 21-летним игроком и увеличить ему заработную плату до 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    В нынешнем сезоне Зинченко провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2018 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 февраля 2018, 14:43

      Молодец , Сашка ! 21 год , МС, 50 т.фунтов/неделю ! Вот на кого нужно равняться нашим "толстосумам"!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      яйва яйва 18 февраля 2018, 12:50

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 12:12

      Если Гвардиола не хочет его отпускать ,значит он чего то стоит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2018, 11:20

      молодец! Хороший пример для наших молодых футболистов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 февраля 2018, 10:30

      Правильно,он играет не хуже того же Делфа...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11