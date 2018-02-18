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    Серия А. «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Торино», Игуаин получил травму

    В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Торино» со счетом 1:0.

    Единственный гол забил защитник Алекс Сандро на 33-й минуте. Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин получил травму на 15-й минуте встречи и был заменен.

    «Ювентус» набрал 65 очков и возглавил турнирную таблицу. Он останется лидером турнира, если «Наполи» не обыграет СПАЛ в сегодняшнем матче.

    «Торино» с 36-ю очками идет на девятом месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Торино – Ювентус – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 — Сандро, 33

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 21:10

      С потерей Игуаина могут появится проблемы.

      1
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ 18 февраля 2018, 17:16

      у игуаина серьёзно?или мелкая травма?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 февраля 2018, 16:56

      А кто "шпорам" будет колотить голы? Вай-вай, так можно и вылететь с ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 февраля 2018, 16:36

      Молодцы!

      0
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