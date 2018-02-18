Серия А. «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Торино», Игуаин получил травму

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Торино» со счетом 1:0.

Единственный гол забил защитник Алекс Сандро на 33-й минуте. Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин получил травму на 15-й минуте встречи и был заменен.

«Ювентус» набрал 65 очков и возглавил турнирную таблицу. Он останется лидером турнира, если «Наполи» не обыграет СПАЛ в сегодняшнем матче.

«Торино» с 36-ю очками идет на девятом месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Торино – Ювентус – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 — Сандро, 33

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