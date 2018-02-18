«Реал» после матча с «ПСЖ» сыграет на выезде с «Бетисом»

Сегодня состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» на своем поле примет «Реал».

Хозяева имеют на своем счету 33 очка и занимают девятую позицию в турнирной таблице Примеры, тогда как сливочные, в активе которых 42 балла, располагаются на четвертой строчке.

Стоит отметить, что в поединке первого круга мадридский клуб уступил «Бетису» со счетом 0:1.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Реал». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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