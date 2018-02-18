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    «Реал» после матча с «ПСЖ» сыграет на выезде с «Бетисом»

    Сегодня состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» на своем поле примет «Реал».

    Хозяева имеют на своем счету 33 очка и занимают девятую позицию в турнирной таблице Примеры, тогда как сливочные, в активе которых 42 балла, располагаются на четвертой строчке.

    Стоит отметить, что в поединке первого круга мадридский клуб уступил «Бетису» со счетом 0:1.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Реал». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2018 22:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +906

      Football06 18 февраля 2018, 23:41

      И кстати стоит отметить что Реал сыграв в субботу в ла лиге, в ЛЧ сыграл в среду, а Барса же играет в субботу и во вторник!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 18 февраля 2018, 23:39

      Реал играл в среду с ПСЖ и сдох, такой Топ клуб не может сыграть 2 матча в неделю, а я вижу как в АПЛ играют 3 матча в неделю а там матчи бывает ого го

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Football06 19 февраля 2018, 14:52

      и все же испанские гранды сильнее любового английского топ клуба !

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 18 февраля 2018, 23:38

      А теперь давайте сравним два матча Валенсия 1-4 Реал, и Бетис 2-1 Реал (пока что, после первого тайма,) начнём с того что Реал в среду играл в ЛЧ 93 минуты с ПСЖ , и проигрывает, но! Теперь посмотрим на другой матч, Валенсия перед матчем м Реалом сыграла за полуфинал с Алавесом, стоит отметить что там играли не 93 минуты, а! 120 + пенальти, и так после этого матча все болелы Реала были рады что порвали Валенсию в таком то состоянии и при этом Валенсия ещё и играла и выглядела лучше, а теперь посмотрим как будут кричать Реал и Его Болелы, жду ваших ответов, уважаемые глоры

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 12:02

      Реалу надо брать реванш, но сейчас все мысли к ответной встрече с ПСЖ.Возможно поберегут основных игроков.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 февраля 2018, 10:19

      Клубы решают разные задачи!
      Реал, возможно, попробует малой кровью поквитаться за проигрыш, а Бетис, навалившись, как на последний матч сезона, понадкусывать сколько получится!))

      5
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 18 февраля 2018, 10:12

      Думаю "Реал" затаил обиду за тот проигрыш и сегодня будет играть только на победу , тем более с таким козырем в рукаве как Роналду это реально . Опять же я проставился за "Реал" так что удачной игры им .

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