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«Реал» после матча с «ПСЖ» сыграет на выезде с «Бетисом»

18 февраля 2018, 22:35
7

Сегодня состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» на своем поле примет «Реал».

Хозяева имеют на своем счету 33 очка и занимают девятую позицию в турнирной таблице Примеры, тогда как сливочные, в активе которых 42 балла, располагаются на четвертой строчке.

Стоит отметить, что в поединке первого круга мадридский клуб уступил «Бетису» со счетом 0:1.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бетис» – «Реал». Начало – в 22:45 по московскому времени.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Бетис
Комментарии (7)
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Spartanez 300
1518937923
Думаю "Реал" затаил обиду за тот проигрыш и сегодня будет играть только на победу , тем более с таким козырем в рукаве как Роналду это реально . Опять же я проставился за "Реал" так что удачной игры им .
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insider_retro
1518938353
Клубы решают разные задачи! Реал, возможно, попробует малой кровью поквитаться за проигрыш, а Бетис, навалившись, как на последний матч сезона, понадкусывать сколько получится!))
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zigbert
1518944556
Реалу надо брать реванш, но сейчас все мысли к ответной встрече с ПСЖ.Возможно поберегут основных игроков.
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Football06
1518986314
А теперь давайте сравним два матча Валенсия 1-4 Реал, и Бетис 2-1 Реал (пока что, после первого тайма,) начнём с того что Реал в среду играл в ЛЧ 93 минуты с ПСЖ , и проигрывает, но! Теперь посмотрим на другой матч, Валенсия перед матчем м Реалом сыграла за полуфинал с Алавесом, стоит отметить что там играли не 93 минуты, а! 120 + пенальти, и так после этого матча все болелы Реала были рады что порвали Валенсию в таком то состоянии и при этом Валенсия ещё и играла и выглядела лучше, а теперь посмотрим как будут кричать Реал и Его Болелы, жду ваших ответов, уважаемые глоры
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Football06
1518986397
Реал играл в среду с ПСЖ и сдох, такой Топ клуб не может сыграть 2 матча в неделю, а я вижу как в АПЛ играют 3 матча в неделю а там матчи бывает ого го
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Football06
1518986462
И кстати стоит отметить что Реал сыграв в субботу в ла лиге, в ЛЧ сыграл в среду, а Барса же играет в субботу и во вторник!
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