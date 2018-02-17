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    Агент: «Конте не будет работать со сборной Италии. Я вижу его в «Челси» в следующем году»

    Агент Федерико Пасторелло, представляющий интерес главного тренера «Челси» Антонио Конте, выразил уверенность, что специалист не возглавит сборную Италии и продолжить работать в лондонском клубе.

    Отметим, что, по информации СМИ, руководство синих уже ищет замену Конте на следующий сезон.

    «Конте уже прошел этот опыт и предпочитает работать с командой ежедневно.

    Я вижу его в «Челси» в следующем году, так как у него есть контракт, действительный еще полтора года. К тому же Антонио не любит оставлять дела незавершенными», – сказал Пасторелло.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2018 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 февраля 2018, 17:29

      Нафиг ему с клубом работать,когда можно за те же деньги в родной стране трудиться со сборной,приходя на конференции в 5 раз меньше,чем в АПЛ!?

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