Агент: «Конте не будет работать со сборной Италии. Я вижу его в «Челси» в следующем году»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интерес главного тренера «Челси» Антонио Конте, выразил уверенность, что специалист не возглавит сборную Италии и продолжить работать в лондонском клубе.

Отметим, что, по информации СМИ, руководство синих уже ищет замену Конте на следующий сезон.

«Конте уже прошел этот опыт и предпочитает работать с командой ежедневно.

Я вижу его в «Челси» в следующем году, так как у него есть контракт, действительный еще полтора года. К тому же Антонио не любит оставлять дела незавершенными», – сказал Пасторелло.