ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов на матч с «Црвеной Звездой» для болельщиков «Спартака»

Руководство ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов на ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды» для болельщиков «Спартака», которые традиционно поддерживают сербский клуб.

«Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников «Спартака» на игру с «Црвеной». В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришел на гостевой сектор.

Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили.

Надеюсь, все пройдет нормально, и, если болельщики «Спартака» приедут поддержать «Црвену» в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России», – рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.