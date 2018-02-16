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    ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов на матч с «Црвеной Звездой» для болельщиков «Спартака»

    Руководство ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов на ответный матч 1/16 Лиги Европы против «Црвены Звезды» для болельщиков «Спартака», которые традиционно поддерживают сербский клуб.

    «Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников «Спартака» на игру с «Црвеной». В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков — кто бы ни пришел на гостевой сектор.

    Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили.

    Надеюсь, все пройдет нормально, и, если болельщики «Спартака» приедут поддержать «Црвену» в матче с нашей командой, обойдется без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России», – рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

    Источник: Известия

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    16.02.2018 06:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 16 февраля 2018, 20:56

      Будем надеяться на благоразумие и патриотизм!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 16 февраля 2018, 19:25

      живу пол века ! НО...... НИКОГДА не слышал чтоб СВОИ соотечественники ехали за границу болеть против СВОИХ соотечественников!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 февраля 2018, 17:35

      Нормальный ход. Российские болельщики будут поддерживать Российский клуб, а другие - на свое усмотрение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 13:03

      Жест доброй воли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 16 февраля 2018, 09:08

      Я на х..ю вертел эту ЦЗ. Вперёд, Россия!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 16 февраля 2018, 09:00

      Как я уже раньше писал - триколор дороже ромбика.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 февраля 2018, 08:54

      А у болельщиков Спартака на лбу что ли написано за кого они болеют?) Покупает человек в интернете спокойно билетик ли в кассе берет,а уж за кого он болеет - дело третье.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2018, 08:22

      Можно поддерживать любую команду, но когда играют российские, то всё
      равно необходимо болеть за российские и, конечно, без файеров.

      9
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > vladimir-7 16 февраля 2018, 12:23

      Файера то чем тебе мешают, если грамотно их используют все очень красиво смотрится

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > volfrik 16 февраля 2018, 13:46

      Наказывают то команды за файеры и при этом страдают
      играющие команды- дышать то нечем. Вот этим и мешают файеры.

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