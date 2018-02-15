Глушаков – о поражении от «Атлетика»: «Ничего не потеряно»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о поражении московского клуба в матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика» (1:3).

Ответная встреча пройдет 22 февраля в Бильбао.

– Не забиваешь ты – забывают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

– Что произошло в раздевалке, после «Спартак» стал играть по-другому, смог забить?

– Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все.

– Без тренера?

– Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?