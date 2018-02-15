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    Глушаков – о поражении от «Атлетика»: «Ничего не потеряно»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о поражении московского клуба в матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика» (1:3).

    Ответная встреча пройдет 22 февраля в Бильбао.

    – Не забиваешь ты – забывают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

    – Что произошло в раздевалке, после «Спартак» стал играть по-другому, смог забить?

    – Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все.

    – Без тренера?

    – Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2018 23:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:04

      опять стандартные слова ничего не потеряно и т.д. ,конечно понимаю нужно верить в лучшее но сильно уж в душу н....ли(((

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 февраля 2018, 10:48

      я думал хоть на время перестанут храбриться, но нет... его не остановить...

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 16 февраля 2018, 07:17

      а после ответной игры вы будите снова говорить. что норм всё.. мол не повезло....

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      Рейтинг: +260

      Burtaze 16 февраля 2018, 06:00

      большие мечты маленького ослика....

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 16 февраля 2018, 01:19

      Смешно

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 16 февраля 2018, 00:24

      Вместо того, чтобы выиграть 3-1, Спартак проиграл 1-3!
      Что такое не везёт и как с ним бороться???
      Бороться надо только точными пасами и на ход своему к воротам соперника!
      Спартак должен был побеждать, но... проиграли!
      Артём Ребров зря пожарил и оставил свои ворота пустыми!
      Забивай - не хочу!
      В таких моментах надо стоять ближе к своей ленточке и вылавливать мяч у своих ворот.
      Ведь накрывали же защитники Спартака соперника, но 2 гола были забиты соперником из-за пожарных и ненужных выбеганий Реброва!
      Не стоит вратарю, в таких случаях выбегать из ворот, когда свой уже почти накрыл соперника!
      Это ошибка вратаря!
      Но даже при таком раскладе невезения, Спартак мог выиграть, но не сумел реализовать свои моменты!

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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 16 февраля 2018, 00:06

      Кроме чести и совести ничего не потеряно.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 16 февраля 2018, 00:03

      И Карреру тусанул, как ни чего не решающего. Эх Дениска

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 февраля 2018, 23:53

      Глушаков, нужно не трындеть чушь, а думать,как не опозориться в Бильбао!!
      По твоим словам все хорошо и Вы победите!!
      Болтун

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