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    Президент «Лукойла»: «Спартак» может выиграть Лигу Европы»

    Президент генерального спонсора «Спартака» ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». По мнению предпринимателя, красно-белые способны не только обыграть испанцев, но и победить на турнире.

    «Спартак» может обыграть «Атлетик»: команда на подъеме и может показать очень хороший результат. Да, испанцы сильны, но и «Спартак» – очень сильный клуб.

    Считаю, что «Спартак» может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть», – отметил Алекперов.

    Напомним, матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2018 17:06
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 16 февраля 2018, 15:09

      Может выиграть, а может и не выиграть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 февраля 2018, 09:37

      уже не может))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 15 февраля 2018, 22:45

      Может, конечно, если не просрёт в первом зимнем матче на своём поле..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Sawnkov 15 февраля 2018, 22:44

      Ну что , вагит юсуфович, спартак все еще может ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 февраля 2018, 22:44

      да уж после этого тотчно выиграют.ну как так дома же играете!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov 15 февраля 2018, 22:03

      Лигу чемпионов уже выиграли, пора за лигу Европы браться. Первый тайм хороший получился. Спартачи попросите убрать Реброва, у вас есть хороший вратарь.

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 15 февраля 2018, 22:02

      Сейчас вот только отыграются, и как начнут путь за кубок ЛЕ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > порт 15 февраля 2018, 22:10

      Ага, как бы не огребли ещё парочку.....................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      unikol 15 февраля 2018, 22:00

      Считаю, что «Спартак» может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть», – отметил Алекперов.
      Видимо, что-то не подвезли! А так всё ест...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 февраля 2018, 21:48

      что происходит Спам!!!!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 февраля 2018, 20:23

      Было бы неплохо.

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