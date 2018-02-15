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  • Президент «Лукойла»: «Спартак» может выиграть Лигу Европы»

Президент «Лукойла»: «Спартак» может выиграть Лигу Европы»

15 февраля 2018, 17:06
46

Президент генерального спонсора «Спартака» ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». По мнению предпринимателя, красно-белые способны не только обыграть испанцев, но и победить на турнире.

«Спартак» может обыграть «Атлетик»: команда на подъеме и может показать очень хороший результат. Да, испанцы сильны, но и «Спартак» – очень сильный клуб.

Считаю, что «Спартак» может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть», – отметил Алекперов.

Напомним, матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (46)
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Eddyson
1518704248
Один про полуфинал ЛЧ пел, этот теперь про победу в ЛЕ. И что он понимает под "всем необходимым"?
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DOCTOR PENALTY
1518704600
Уверен, что и Каррера, и все игроки одержимы этой идеей. Просто не высказываются вслух после Ливерпуля.
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Евгений Агеев
1518704801
Выиграть может любая команда из оставшихся! Прикиньте!
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slavа0508
1518705350
Во как!!!!! только для этого надо было покупать игроков по 25-30 лямов ,,,,а не собирать весь шлак голопом по европам,,,что уж говорить даже Набиуллина не смогли купить видать пожалели лишний лям,,,,а теперь выиграть,,,,,,,,,
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alp
1518705545
"а может нет а может да может это все слова....." )))) капитан очевидность длять...
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spar57
1518705598
Обещать — не значит жениться.
Ответить
Бугимен
1518706947
ВПЕРЕД СПАРТАК, ЗА ПОБЕДОЙ! ВЕРИМ ВАС!
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Пестрый
1518708292
"Спартак может выиграть лигу европы": сказал президент Лукойла выпив перед этим стопку коньяка и закусив бутербродом с черной икрой)
Ответить
Сильвербой
1518709563
Давай сначала пройдем Атлетик! Хотя на этот счет есть некоторые сомнения!
Ответить
OfaZavr
1518710104
ну это конечно слишком громкое заявление да и пару игроков в оборону не помешало бы поэтому есть не все необходимое, но попытаться можно, проверить свои способности и возможности.
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