Президент «Лукойла»: «Спартак» может выиграть Лигу Европы»

Президент генерального спонсора «Спартака» ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика». По мнению предпринимателя, красно-белые способны не только обыграть испанцев, но и победить на турнире.

«Спартак» может обыграть «Атлетик»: команда на подъеме и может показать очень хороший результат. Да, испанцы сильны, но и «Спартак» – очень сильный клуб.

Считаю, что «Спартак» может выиграть Лигу Европы, все необходимое для этого есть», – отметил Алекперов.

Напомним, матч «Спартак» – «Атлетик» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.