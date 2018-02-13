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    Премьер-министр Испании не желает видеть Неймара в футболке «Реала»

    Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что ему не хотелось бы перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».

    «Не могу сказать, должен ли был «Реал» приобрести МбаппеБэйл, Бензема и Роналду были лучшими, а спустя всего несколько месяцев они почему-то стали вызывать сомнения. Нужно судить немного более дальновидно. Я верю в них верю.

    Если говорить о Неймаре, то не хотел бы видеть бразильца в белой футболке «Реала», – сказал Рахой.

    В последнее время в СМИ неоднократно сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в покупке Неймара.

    Источник: AS

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    13.02.2018 14:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 21:14

      Правильно. Зачем эта шаболда в клубе

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 20:46

      Сколько людей столько мнений.Решение будет принимать руководство Реала.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2018, 18:15

      Никуды его шейх не отпустит из ПСЖ, не для этого 300 лямов потратили на его покупку. Хочет он там или нет куда-то - это его проблемы. У него в контракте нет отступных, конец истории. Шейх Верратти никуда не дал уйти и даже Райола ничего с этим не смог поделать. Всё это спекуляции. Мбаппе тоже в ПСЖ, если кто забыл вдруг.
      Вот другте претенденты в лице Кейна, Азара и прочих - вот это реально.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 февраля 2018, 17:44

      Очень прозрачный намек Пересу ! Хотя если он высказался просто как болельщик , то ему ничего не будет )

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 13 февраля 2018, 16:57

      "Я верю в них верю."

      1
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      Рейтинг: +143

      kepим 13 февраля 2018, 16:04

      Нах этот полупэдераст нужен

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 февраля 2018, 15:32

      смуглый юноша в белой королевской футболке.расист прям какой то товарисщ рахой))))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 15:13

      Рахой далеко не одинок в своём желании.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 февраля 2018, 15:10

      Я тоже

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 февраля 2018, 14:51

      Дело говорит ))

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