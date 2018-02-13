Премьер-министр Испании не желает видеть Неймара в футболке «Реала»

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что ему не хотелось бы перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».

«Не могу сказать, должен ли был «Реал» приобрести Мбаппе… Бэйл, Бензема и Роналду были лучшими, а спустя всего несколько месяцев они почему-то стали вызывать сомнения. Нужно судить немного более дальновидно. Я верю в них верю.

Если говорить о Неймаре, то не хотел бы видеть бразильца в белой футболке «Реала», – сказал Рахой.

В последнее время в СМИ неоднократно сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в покупке Неймара.