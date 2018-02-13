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  • Премьер-министр Испании не желает видеть Неймара в футболке «Реала»

Премьер-министр Испании не желает видеть Неймара в футболке «Реала»

13 февраля 2018, 14:43
11

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что ему не хотелось бы перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».

«Не могу сказать, должен ли был «Реал» приобрести МбаппеБэйл, Бензема и Роналду были лучшими, а спустя всего несколько месяцев они почему-то стали вызывать сомнения. Нужно судить немного более дальновидно. Я верю в них верю.

Если говорить о Неймаре, то не хотел бы видеть бразильца в белой футболке «Реала», – сказал Рахой.

В последнее время в СМИ неоднократно сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в покупке Неймара.

Источник: AS
Комментарии (11)
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zatonn
1518522557
Вот точно уверен - Перес у него даже и не спросит!
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alex kidn
1518523835
Я тоже
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DOCTOR PENALTY
1518524018
Рахой далеко не одинок в своём желании.
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himik2-62
1518525146
смуглый юноша в белой королевской футболке.расист прям какой то товарисщ рахой))))
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kepим
1518527047
Нах этот полупэдераст нужен
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VGreen
1518530279
"Я верю в них верю."
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dok66
1518533090
Очень прозрачный намек Пересу ! Хотя если он высказался просто как болельщик , то ему ничего не будет )
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Cules2013
1518534934
Никуды его шейх не отпустит из ПСЖ, не для этого 300 лямов потратили на его покупку. Хочет он там или нет куда-то - это его проблемы. У него в контракте нет отступных, конец истории. Шейх Верратти никуда не дал уйти и даже Райола ничего с этим не смог поделать. Всё это спекуляции. Мбаппе тоже в ПСЖ, если кто забыл вдруг. Вот другте претенденты в лице Кейна, Азара и прочих - вот это реально.
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zigbert
1518543963
Сколько людей столько мнений.Решение будет принимать руководство Реала.
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Axe111
1518545693
Правильно. Зачем эта шаболда в клубе
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