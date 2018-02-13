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    Руководство «Арсенала» ищет Венгеру замену, француз покинет команду в конце сезона

    Как стало известно, совет директоров «Арсенала» занимается поиском замены главному тренеру Арсену Венгеру.

    Сообщается, что с ноября между руководством «канониров» и специалистом имеется соглашение, по которому тренеру будет предоставлено некоторое время в нынешнем сезоне.

    Если результаты резко ухудшатся, француза попросят немедленно уйти в отставку. В противном случае он покинет команду в конце текущей кампании – за год до истечения срока действия его контракта.

    Предполагается, что с ноября этого года ничего не изменилось, поэтому в СМИ появилась информация о контакте между «Арсеналом» и бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

    «Арсенал» активизирует планы замене Венгера этим летом и уже прощупывает почву по поводу потенциальных кандидатов.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 12:37
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +10

      Andrey-RF 15 февраля 2018, 01:40

      Мне хоть пох на Арсенал, но думаю без Венгера, Арсенал забудет, про привычное место в 5-ке. Но зато, по-барахтавшись на днище АПЛ, спустя пару сезонов, глядишь руководство Арсенала выделит по больше бабла. А то постоянно жопятся, привыкли, что старик Арсен из кучи пален, более-менее срубчик выколачивает.

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 14 февраля 2018, 08:14

      только не Энрике

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 13 февраля 2018, 21:12

      давно пора уже, у Арсена нет больше пороха в пороховницах

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero > andrej-lucevich 13 февраля 2018, 22:19

      причем давно уже нет, так всплески бывают , а на сезон Венгера не хватает

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 февраля 2018, 18:32

      Рано или поздно это произойдёт. Не в этом году, так в следующем. Арсену уже 68 лет и он самый старый тренер, что возглавляет топ-клуб. Хайнексу 72, но его выносим за скобки, т.к. отдельный случай, его попросили вернуться на пол-сезона. Остальные старички тренируют либо сборные, либо далеко не самые топовые клубы. К тому же, последние годы игра Арсенала идёт на спад, чем дальше - тем хуже. Уже до ЛЕ доигрались. Так что год разницы - это ничто. Он уже на пороге увольнения.
      Интересно бы посмотреть на Энрике, но не думаю, что это хороший вариант для Арсенала. Уж защиту он точно не сделает сильнее, и волевые победы - это тоже не про него разговор.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:16

      пока не будет комментариев от официальных лиц подобного рода информация просто слух.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 февраля 2018, 16:59

      Хотелось бы увидеть Сарри у руля Арсенала по стилю он очень подходит

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 февраля 2018, 15:06

      Давайте с Луисом "наше всё" Энрике.....

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 13 февраля 2018, 14:57

      Хоть бы действительно Энрике Арсенал возглавил, тогда наконец-то прекратятся эти глупые слухи связывающие его с Челси. Не понимаю, по-моему только школьники считают сильным тренера, который с топовой Барселоной, в которую он не привнёс ничего своего, выиграл достаточно трофеев.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DS7 13 февраля 2018, 18:22

      тоже самое можно сказать и про Зидана, но что-то ни Моур, ни папо Карло, ни уж тем более Бенитес таких результатов не давали. Энрике не топ-тренер, ну уж явно не физрук и не дурак, не из лесу вышел, и чтобы говорить о том, что он привнёс или нет, нужно матчи смотреть Барселоны, чего, я уверен, вы не делали, по крайней мере, чаще, чем раз в полгода.

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      Рейтинг: +139

      DS7 > Cules2013 13 февраля 2018, 18:52

      Согласен, часто не смотрел, но ажиотаж вокруг его персоны мне непонятен. Челси Анчелотти был одной из сильнейших команд и, если бы, не причуды Абрамовича мог бы возглавлять команду долгие годы. К тому же с Реалом папа Карло взял ЛЧ, а Моур просто, как по мне, человек, скажем так, не очень. Выгнать легенд из всех клубов, где работал - сомнительное мастерство

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DS7 13 февраля 2018, 21:33

      ажиотаж даёт пресса, это практически никак не связано с реальностью, увы, им тоже кушать хочется. от она свобода печати, за которую все так долго боролись.
      Энрике очень ярко поработал в Барсе, нахватал трофеев, взял год отпуска, и скоро снова будет доступен для нанимателей.
      Вот и кипишь оттуда. Он сейчас один из немногих тренеров с именем, что без работы.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 февраля 2018, 14:18

      Если Энрике возглавит Арсенал то Канониры вернуться в золотую гонку,)

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 февраля 2018, 14:16

      У нас как раз Слуцкий свободен. Очень хочет тренировать именно английскую команду и опыт уже имеется.

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