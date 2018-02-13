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  • Руководство «Арсенала» ищет Венгеру замену, француз покинет команду в конце сезона

Руководство «Арсенала» ищет Венгеру замену, француз покинет команду в конце сезона

13 февраля 2018, 12:37
29

Как стало известно, совет директоров «Арсенала» занимается поиском замены главному тренеру Арсену Венгеру.

Сообщается, что с ноября между руководством «канониров» и специалистом имеется соглашение, по которому тренеру будет предоставлено некоторое время в нынешнем сезоне.

Если результаты резко ухудшатся, француза попросят немедленно уйти в отставку. В противном случае он покинет команду в конце текущей кампании – за год до истечения срока действия его контракта.

Предполагается, что с ноября этого года ничего не изменилось, поэтому в СМИ появилась информация о контакте между «Арсеналом» и бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

«Арсенал» активизирует планы замене Венгера этим летом и уже прощупывает почву по поводу потенциальных кандидатов.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (29)
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alexivanof197
1518515116
Венгер конечно знаковый для Арсенала тренер,но чтобы двигаться вперед надо что то менять
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LMI
1518515151
Да уж будьте любезны таки наконец
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zatonn
1518515270
А вот он возьмёт и назло всем ЛЕ выиграет! Что тогда скажут боссы Арсенала?!)))
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portero
1518516148
неужто это случится.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1518518306
Слуцкого возьмите! Он готов!
Ответить
oyabun
1518520611
У нас как раз Слуцкий свободен. Очень хочет тренировать именно английскую команду и опыт уже имеется.
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кузнецов артем
1518530341
Хотелось бы увидеть Сарри у руля Арсенала по стилю он очень подходит
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OfaZavr
1518535006
пока не будет комментариев от официальных лиц подобного рода информация просто слух.
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Cules2013
1518535930
Рано или поздно это произойдёт. Не в этом году, так в следующем. Арсену уже 68 лет и он самый старый тренер, что возглавляет топ-клуб. Хайнексу 72, но его выносим за скобки, т.к. отдельный случай, его попросили вернуться на пол-сезона. Остальные старички тренируют либо сборные, либо далеко не самые топовые клубы. К тому же, последние годы игра Арсенала идёт на спад, чем дальше - тем хуже. Уже до ЛЕ доигрались. Так что год разницы - это ничто. Он уже на пороге увольнения. Интересно бы посмотреть на Энрике, но не думаю, что это хороший вариант для Арсенала. Уж защиту он точно не сделает сильнее, и волевые победы - это тоже не про него разговор.
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andrej-lucevich
1518545576
давно пора уже, у Арсена нет больше пороха в пороховницах
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