Руководство «Арсенала» ищет Венгеру замену, француз покинет команду в конце сезона

Мне хоть пох на Арсенал, но думаю без Венгера, Арсенал забудет, про привычное место в 5-ке. Но зато, по-барахтавшись на днище АПЛ, спустя пару сезонов, глядишь руководство Арсенала выделит по больше бабла. А то постоянно жопятся, привыкли, что старик Арсен из кучи пален, более-менее срубчик выколачивает.
Как стало известно, совет директоров «Арсенала» занимается поиском замены главному тренеру Арсену Венгеру.
Сообщается, что с ноября между руководством «канониров» и специалистом имеется соглашение, по которому тренеру будет предоставлено некоторое время в нынешнем сезоне.
Если результаты резко ухудшатся, француза попросят немедленно уйти в отставку. В противном случае он покинет команду в конце текущей кампании – за год до истечения срока действия его контракта.
Предполагается, что с ноября этого года ничего не изменилось, поэтому в СМИ появилась информация о контакте между «Арсеналом» и бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике.
«Арсенал» активизирует планы замене Венгера этим летом и уже прощупывает почву по поводу потенциальных кандидатов.