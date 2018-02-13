Руководство «Арсенала» ищет Венгеру замену, француз покинет команду в конце сезона

Как стало известно, совет директоров «Арсенала» занимается поиском замены главному тренеру Арсену Венгеру.

Сообщается, что с ноября между руководством «канониров» и специалистом имеется соглашение, по которому тренеру будет предоставлено некоторое время в нынешнем сезоне.

Если результаты резко ухудшатся, француза попросят немедленно уйти в отставку. В противном случае он покинет команду в конце текущей кампании – за год до истечения срока действия его контракта.

Предполагается, что с ноября этого года ничего не изменилось, поэтому в СМИ появилась информация о контакте между «Арсеналом» и бывшим тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

«Арсенал» активизирует планы замене Венгера этим летом и уже прощупывает почву по поводу потенциальных кандидатов.