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Новичок «Уфы» Сейдахмет: «Для меня номер один – Аршавин»

12 февраля 2018, 19:06
4

Новичок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет рассказал, кто для него является ориентиром в игровом искусстве. Казахстанец назвал полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

«У нас сейчас высокий уровень, и он растет каждый день. Знаете, кто у нас сейчас играет? Аршавин! Конечно, играл против него. Но он нас возил конкретно...

Кто нравится из российских игроков? Сейчас Александр Кокорин. Раньше это был Роман Павлюченко и Аршавин, который для меня – номер один.

Хотел обменяться с ним футболками, но не успел. Меня опередили. Думаю, что еще успею, он долго сможет играть. Он настоящий кумир в Казахстане. Человек, который играл в АПЛ, в «Арсенале» и клал покер «Ливерпулю», – сказал казах.

Официальный твиттер РФПЛ назвал Сейдахмета «Казахстанским Лионелем Месси».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Уфа Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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Gornostay
1518460791
В корень зрит!!!! Андрюха , он в авторитете!!!!!
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Время действия
1518499531
Еркебулану удачи!
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