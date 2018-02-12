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    Новичок «Уфы» Сейдахмет: «Для меня номер один – Аршавин»

    Новичок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет рассказал, кто для него является ориентиром в игровом искусстве. Казахстанец назвал полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    «У нас сейчас высокий уровень, и он растет каждый день. Знаете, кто у нас сейчас играет? Аршавин! Конечно, играл против него. Но он нас возил конкретно...

    Кто нравится из российских игроков? Сейчас Александр Кокорин. Раньше это был Роман Павлюченко и Аршавин, который для меня – номер один.

    Хотел обменяться с ним футболками, но не успел. Меня опередили. Думаю, что еще успею, он долго сможет играть. Он настоящий кумир в Казахстане. Человек, который играл в АПЛ, в «Арсенале» и клал покер «Ливерпулю», – сказал казах.

    Официальный твиттер РФПЛ назвал Сейдахмета «Казахстанским Лионелем Месси».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2018 19:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Время действия 13 февраля 2018, 08:25

      Еркебулану удачи!

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 февраля 2018, 21:39

      В корень зрит!!!!
      Андрюха , он в авторитете!!!!!

      3
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      Рейтинг: +503

      xapaycm > Gornostay 12 февраля 2018, 22:41

      Андрей, несмотря на все к нему негативное отношение, самый высоко забравшийся в настоящем времени игрок из РФ. И уж ему то есть что детям показать.
      Сейчас в чемпионшип даже наших не приглашают, не то что в ведущие клубы АПЛ.

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