Daily Record: Конте сожалеет о продлении контракта с «Челси»

Журналист Daily Record Дункан Каслс поделился информацией по поводу ухода из «Челси» главного тренера Антонио Конте. По его словам, специалист сожалеет, что согласился на продление контракта с лондонцами летом 2017 года.

Ранее в СМИ не раз сообщалось, что у итальянца имеются серьезные разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.

«Я впервые услышал из лагеря Конте, что он не будет подписывать новый контракт с «Челси», если не получит обещания от руководства по поводу приобретения надлежащих игроков, которые, по его мнению, должны были выиграть Лигу чемпионов.

Мы знаем, он подписал соглашение, но не распространялся об этом, поскольку это был неряшливый компромисс. Вскоре после этого мне сказали, что Конте выразил сожаление в связи с продлением договора и чувствовал, что должен уйти летом.

Причина, по которой он не уехал, состояла в том, что ему пришлось бы заплатить клубу огромную неустойку, и он хотел этого избежать. Разговаривая с людьми, близкими к Конте, стало весьма понятно, что все кончено», – сказал Каслс.

Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и в первый же сезон привел команду к чемпионству.