Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Daily Record: Конте сожалеет о продлении контракта с «Челси»

    Журналист Daily Record Дункан Каслс поделился информацией по поводу ухода из «Челси» главного тренера Антонио Конте. По его словам, специалист сожалеет, что согласился на продление контракта с лондонцами летом 2017 года.

    Ранее в СМИ не раз сообщалось, что у итальянца имеются серьезные разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.

    «Я впервые услышал из лагеря Конте, что он не будет подписывать новый контракт с «Челси», если не получит обещания от руководства по поводу приобретения надлежащих игроков, которые, по его мнению, должны были выиграть Лигу чемпионов.

    Мы знаем, он подписал соглашение, но не распространялся об этом, поскольку это был неряшливый компромисс. Вскоре после этого мне сказали, что Конте выразил сожаление в связи с продлением договора и чувствовал, что должен уйти летом.

    Причина, по которой он не уехал, состояла в том, что ему пришлось бы заплатить клубу огромную неустойку, и он хотел этого избежать. Разговаривая с людьми, близкими к Конте, стало весьма понятно, что все кончено», – сказал Каслс.

    Конте возглавил «Челси» летом 2016 года и в первый же сезон привел команду к чемпионству.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 12 февраля 2018, 21:02

      Реальный Бред! Конте нужен Челси! А Так руководство тупое конечно! Стренерами капец маразм там! Сколько было Топ тренеров, и на данный момент тоже есть ТОП тренер, какого хера не дают тех кадров кого хочет тренер...а тупо сорят деньгами на всяких не готовых грызть газон зубами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Gasnaka 12 февраля 2018, 19:50

      Он все равно лучший

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 19:31

      Очень сильно сомневаюсь, что Конте сожалеет о контракте и тем более делится об этом с кем-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      DS7 12 февраля 2018, 18:56

      Тупейшая новость, учитывая, что Конте не продлевал контракт, а подписал нынешний на улучшенных условиях. Срок действия не изменился. Вы бы хотя бы думали, прежде чем новость публиковать.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11