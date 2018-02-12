Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ари: «Головин – самый жесткий игрок в РФПЛ»

12 февраля 2018, 06:06
8

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о мотивации, которая помогла ему восстановиться от травмы, полученной в матче с ЦСКА. По словам бразильца, в том эпизоде против него сыграл очень жестко Александр Головин, но он на него не злится.

– Вы пропустили почти шесть месяцев. Это самый большой срок в карьере?

– Да. Было сложно, потому что я хотел доказать «Локомотиву», что нужен. По первому контракту я получал меньше, чем в «Краснодаре». Когда подписали новое арендное соглашение с «Локомотивом», получше предыдущего, хотел показать себя. Но случилась травма, а потом – операция. Очень расстроился. И эти шесть месяцев много работал, чтобы вернуться. Думаю, все будет хорошо.

– Первое время не злились на Головина, который ударил вам по ногам в том моменте?

– Нет. Все нормально.

– Это самый жесткий игрок в РФПЛ?

– Разные есть игроки, но Головин – самый жесткий.

– Он извинился после матча?

– Нет.

– А с кем сложнее всего было за карьеру?

– С Терри из «Челси», когда играл против него за «Спартак» в Лиге чемпионов. Очень сильный футболист. Вообще не дает тебе времени подумать – всегда рядом.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Терри Джон Ари Головин Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Denis199244
1518412788
Зато Головин по лицу не бьет футболистов Урала в отличии от этой обезьяны
Ответить
anatolich72
1518414526
Вермблума забыл.
Ответить
vladimir-7
1518414656
Ну болтун, на матч с ЦСКА вышел с травмой, а в игре сам подвернул ногу и теперь ссылается на А.Головина. Ссылается на ЦСКА, потому, что КДК будет рассматривать столкновение П.Вернблума и И.Денисова.
Ответить
mialkov
1518415214
Не согласен! Неуступчивым назвать можно, но жесткости при этом у Головина нет.
Ответить
VIPded
1518422991
Всем бояться ЦСКА!!!
Ответить
himik2-62
1518424070
по ЖК с понтусом соревнуется))это не есть хорошо
Ответить
Главные новости
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
2
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
Все новости
Все новости
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
1
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
14
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
29
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+