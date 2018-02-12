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    Ари: «Головин – самый жесткий игрок в РФПЛ»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о мотивации, которая помогла ему восстановиться от травмы, полученной в матче с ЦСКА. По словам бразильца, в том эпизоде против него сыграл очень жестко Александр Головин, но он на него не злится.

    – Вы пропустили почти шесть месяцев. Это самый большой срок в карьере?

    – Да. Было сложно, потому что я хотел доказать «Локомотиву», что нужен. По первому контракту я получал меньше, чем в «Краснодаре». Когда подписали новое арендное соглашение с «Локомотивом», получше предыдущего, хотел показать себя. Но случилась травма, а потом – операция. Очень расстроился. И эти шесть месяцев много работал, чтобы вернуться. Думаю, все будет хорошо.

    – Первое время не злились на Головина, который ударил вам по ногам в том моменте?

    – Нет. Все нормально.

    – Это самый жесткий игрок в РФПЛ?

    – Разные есть игроки, но Головин – самый жесткий.

    – Он извинился после матча?

    – Нет.

    – А с кем сложнее всего было за карьеру?

    – С Терри из «Челси», когда играл против него за «Спартак» в Лиге чемпионов. Очень сильный футболист. Вообще не дает тебе времени подумать – всегда рядом.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2018 06:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 февраля 2018, 11:27

      по ЖК с понтусом соревнуется))это не есть хорошо

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 февраля 2018, 11:09

      Всем бояться ЦСКА!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 февраля 2018, 09:00

      Не согласен! Неуступчивым назвать можно, но жесткости при этом у Головина нет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > mialkov 12 февраля 2018, 10:30

      На фоне Вермблума он более менее, а в целом создается впечатление что игрок может отнять мяч только ударом по голеностопу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > mialkov 12 февраля 2018, 15:39

      Да он даже на сборах цска получает карточки. Уверен в будущем он превзойдет Вернблума

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 февраля 2018, 08:50

      Ну болтун, на матч с ЦСКА вышел с травмой, а в игре сам подвернул ногу и теперь ссылается на А.Головина. Ссылается на ЦСКА, потому, что КДК
      будет рассматривать столкновение П.Вернблума и И.Денисова.

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 февраля 2018, 08:48

      Вермблума забыл.

      4
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      Рейтинг: +128

      Denis199244 12 февраля 2018, 08:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зато Головин по лицу не бьет футболистов Урала в отличии от этой обезьяны

      -5
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