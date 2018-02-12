Ари: «Головин – самый жесткий игрок в РФПЛ»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о мотивации, которая помогла ему восстановиться от травмы, полученной в матче с ЦСКА. По словам бразильца, в том эпизоде против него сыграл очень жестко Александр Головин, но он на него не злится.

– Вы пропустили почти шесть месяцев. Это самый большой срок в карьере?

– Да. Было сложно, потому что я хотел доказать «Локомотиву», что нужен. По первому контракту я получал меньше, чем в «Краснодаре». Когда подписали новое арендное соглашение с «Локомотивом», получше предыдущего, хотел показать себя. Но случилась травма, а потом – операция. Очень расстроился. И эти шесть месяцев много работал, чтобы вернуться. Думаю, все будет хорошо.

– Первое время не злились на Головина, который ударил вам по ногам в том моменте?

– Нет. Все нормально.

– Это самый жесткий игрок в РФПЛ?

– Разные есть игроки, но Головин – самый жесткий.

– Он извинился после матча?

– Нет.

– А с кем сложнее всего было за карьеру?

– С Терри из «Челси», когда играл против него за «Спартак» в Лиге чемпионов. Очень сильный футболист. Вообще не дает тебе времени подумать – всегда рядом.